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旅居高雄的雲林人助學 一口氣頒發200多萬元助學金
高雄市雲高慈愛會今天一口氣頒發230餘萬元助學金，給雲林縣土庫及虎尾共27校387位清寒學生；雲林縣長張麗善代表感謝雲高慈愛會的愛心，並勉勵孩子不要辜負慈善會助學的用心，勤學向上，將來效法慈愛會精神回報社會。
張麗善說，雲林是農業大縣，旅外鄉親眾多，事業有成都不忘家鄉，雲高慈愛會的善舉，為雲林的清寒子弟注入一股暖流，她很感謝也很感動，這番愛心讓孩子求學無後顧之憂，對各項資源相對不足的雲林更感珍貴。
張麗善說，雲林資源少但對孩子關懷從不減少，補貼午餐費達全國平均值以上、國一女生施打HPV疫苗、逐步加裝冷氣，推動「禮義廉耻」教育，雲林孩子幸福有感。
今天頒發典禮，校長退休的縣府首席顧問張清良、前國策顧問譚量吉、縣府工策會總幹事許宇甄等人到場勉勵孩子。雲高慈愛會理事長羅陳位及創會理事長蘇萬基、前理事長羅榮府等人頒發獎助學金給虎尾及土庫27所學校的學生代表。
前理事長羅榮府表示，雲高慈愛會93年成立，創會理事長蘇萬基是雲林口湖人，幼時家境貧困，長大到高雄打拼，事業有成創立該慈愛會，回饋鄉親，默默行善16年，嘉惠弱勢學子超過數千人。
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