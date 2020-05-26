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台南社區營造徵選個人提案 青年返鄉能量大

中央社 / 台南25日電

台南市政府文化局今年社區營造計畫突破以往以社區組織為單位的限制，首次徵選個人提案，青年提案比例超過85%，最後共核定12件，展現青年運用專業回饋在地的豐沛能量。

文化局今天選定於將軍區獲計畫支持的社區農特產暨深度體驗旅遊推廣據點「地利小食」，邀請獲補助的青年提案人蔡仕霖、徐麗敏分享提案內容。

蔡仕霖表示，承租將軍區農會閒置倉庫改善空間而成的餐廳「地利小食」，現已成為推廣社區農、食及深度遊程體驗基地。不僅販售紅蘿蔔、牛蒡、胡麻等在地農特產製品，更將蘆筍下腳料（根部纖維較粗部分）充分利用，熬成招牌的火鍋湯頭，創作各式當令美味吸引遊客品嚐。

他說，店舖也為社區二度就業媽媽創造工作機會，並進一步規劃串連農業、漁業及在地藝術家、工藝家，發展深度體驗遊程，創造觀光效益回饋社區。今年所提出的計畫，將以閒置空間為共享場域，做為營運工具及技術交流加值物料循環利用的空間，促進社區自造互助、進一步凝聚社區意識。

文化局副局長周雅菁表示，今年開放個人計畫申請，最後共核定12件、經費新台幣267萬元。提案所關注議題橫跨共享經濟、青銀互助、閒置空間再生、農村教育紮根、聚落創生、活躍老化、文史傳承創新等範疇。許多青年運用自身專業回饋在地，發揮社造共好精神，成果令人期待。

青年 文化局 軍區

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