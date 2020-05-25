慰勞防疫辛勞 黃偉哲贈送台南消防救護人員「英雄麵」

隨著新冠肺炎疫情逐漸受到控制，為感謝消防局救護人員防疫辛勞，台南市長黃偉哲和台南市消防之友會副理事長魏千芸，消防局長李明峯及各辦事處處長，今天中午在台南市永華市政中心，贈送「英雄麵」向防疫無名英雄致意。

台南市在這波新冠肺炎防疫中，確診人數16人，本土病例僅1例，消防救護人員更是這堅強防疫網中重要的幕後功臣之一。自今年3月起，台南市消防局便在各區成立專責防疫救護隊，負責載送所有疑似及確診案例，建立防疫隔離處所，配置防疫物資。面對大家避之唯恐不及的疫情，他們責無旁貸，暴露在最直接的危險中守護市民。

黃偉哲說，消防人員身處防疫工作的最前線，防疫期間不僅得穿著悶熱的防護裝備載運病患，還須於運送後負責車輛及各項裝備的消毒工作，十分辛苦。他希望能藉由「英雄麵」，包含日前蔡英文總統親自認證的善化芝麻拌麵，鹽水日曬意麵、大內酪梨籽麵等特色麵，慰勞讓防疫英雄吃得美味，也吃得健康。