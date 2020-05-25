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雲林3處出現花卉景觀 別緻造景療癒緊繃人心
今年因受新冠肺炎疫情影響，國內花卉產業也面臨滯銷困境，農糧署與雲林縣政府為了振興雲林花市，與虎尾、古坑、大埤及四湖等4鄉鎮農會合作，購買雲林生產的文心蘭、蝴蝶蘭、國蘭及洋桔梗等花卉，並在斗六火車站、雲林縣勞工育樂中心及縣府二樓廣場等三處佈置花卉造景，別緻又具風格的景觀，吸引不少人駐足拍照。
縣長張麗善表示，雲林除了是農業縣，也是國內花卉的產地之一，藉此佈置花卉景觀，不但能幫助到花農，透過花藝師的巧手妝點，也能以美麗景觀，療癒因疫情而緊繃的人心。
農業處說，目前已在斗六火車站、雲林縣勞工育樂中心及縣府二樓廣場佈置好花卉造景，接下來會再增加高鐵雲林站及雲林故事館等地，讓旅人及民眾經過都能被花景療癒，放鬆心情。
張麗善說，除透過花卉景觀佈置公共設施，接下來也會辦理校園花卉教育，期透過推動花卉振興措施，刺激內銷市場，增加特色花卉的消費量，並鼓勵民眾多採買鮮花佈置居家，「花現生活」的幸福味道。
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