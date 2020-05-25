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朝天宮堅持「順時中」 人潮回流是否解禁請示中央

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
北港朝天宮防疫做得十分嚴謹，儘管許多廟都已解禁，甚至不必戴口罩，但朝天宮仍待請示中央後再決定是否解除管制。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮防疫做得十分嚴謹，儘管許多廟都已解禁，甚至不必戴口罩，但朝天宮仍待請示中央後再決定是否解除管制。記者蔡維斌／攝影

被列為第1波警示景點的雲林縣北港朝天宮，儘管人潮回流達8成，且許多廟也已解禁，但只有朝天宮仍實施管制，近日傳出可能6月1日解禁，但廟方董事長蔡咏鍀仍決定「順時中」，他說，中央政策還是得尊重，目前疫情稍緩，信徒也希望能解除管制，但慎重起見還是再請示中央後再決定。

北港朝天宮可說是國內管制最久，也是最落實防疫的廟，連日來許多信徒心有同感，今天從花蓮來拜拜的曾姓家族成員說，他們一路從北部往南到各宮廟參拜，發現朝天宮防疫做得最好，雖疫情緩和，但一切仍按部就班，雖有些麻煩但他們樂於配合。

朝天宮估計從兩周前參拜人潮開始回流，廟方祭祀組長紀仁智表示，人潮恢復約有7、8成，目前因不是進香盛期，進香團原本就不多，以家庭或散客為多，廟前商店大街人也變多了，廟方目前仍實施「龍門禁、虎門出」量體溫、戴口罩，絲毫不敢大意。

至於外傳廟方擬將6月1日解除管制，朝天宮董事長蔡咏鍀說，雖有很多信徒反映，指別地方的廟都已解禁，希望朝天宮也能跟進，他認為還是要尊重政府，是否能解除量體溫、戴口罩及側門封禁，他將請示中央後再決定。

蔡咏鍀說，朝天宮從被列為第一波警示景點之前就開始落實防疫，可防疫做得最久，且在買不到口罩時也免費提供口罩給來拜拜的信徒和各學校，還贈送防疫衣給各醫院，就是為配合做好防疫，如今疫情緩和，不能前面做得好好，後面就懈鬆，「零確診不等於零防疫」會再請示CDC後再決定是否放寬管制。

至於眾所矚目的白沙屯媽祖進香團，是否將擇期出發抵北港，朝天宮表示，目前尚未接到相關訊息，但不論何時來，都會配合做好萬全準備。

北港朝天宮防疫做得十分嚴謹，儘管許多廟都已解禁，甚至不必戴口罩，但朝天宮仍待請示中央後再決定是否解除管制。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮防疫做得十分嚴謹，儘管許多廟都已解禁，甚至不必戴口罩，但朝天宮仍待請示中央後再決定是否解除管制。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 口罩 疫情

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