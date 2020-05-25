台南水庫持續進帳8月前不缺水 再大雨今年旱象就可解除

南部地區連日大雨停止，今天山區也僅零星降雨，不過曾文水庫連同烏山頭水庫持續進水，今天下午儲水突破1億5千萬立方公尺，蓄水率突破20%，預估工業與灌溉用水到7月都不致缺乏；供應民生為主的南化水庫也持續進水，只要未來幾天集水區再下大雨，今年可望不受乾旱威脅。

南部水資源局指出，7月前已不致缺水，7月後颱風引進大量雨水機率高，樂觀期待今年因這波雨勢能夠脫離缺水危機，現在反而比較擔心颱風季節可能帶來過量雨水，造成災情。

台灣最大曾文水庫到下午有效蓄水量突破1億520萬立方米，有效蓄水率也自這波豪雨前的7%一路上升3倍，今天下午已突破兩成達20.69%，連同烏山頭水庫蓄水量4545萬立方米，雖然集水區僅零星降雨 不到10毫米，儲水一舉突破1.5億立方米。

南化水庫集水區今天也只是零星降雨5毫米，到下午4點有效蓄水量3172萬立方米，因高雄地區雨停濁度降低，越域引水量逐步調到每秒30立方，下午蓄水率已達34.59﹪，「還有很大進水空間」，期待未來幾天持續降雨。