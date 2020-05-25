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到嘉義市喝下午茶賞夏至日環食 錯過等200年

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠(中)歡迎大家6月21日，到嘉義欣賞日環食天文奇景「上帝的金戒指」。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(中)歡迎大家6月21日，到嘉義欣賞日環食天文奇景「上帝的金戒指」。記者卜敏正／攝影

嘉義市政府為迎接下月21日夏至當天，嘉義市天空出現日環食天文奇觀，搭配各飯店業者推出觀日下午茶及住宿優惠專案，也鼓勵全國民眾下個月這兩天，一定要來嘉義看天文奇景「上帝的金戒指」，錯過了只能再等200年。

「 嘉義市準備好了！」嘉義市長黃敏惠表示，這次日環食又遇到夏至，位於北回歸線的嘉義市是最好觀測點，嘉義市各飯店業者也提供許多旅宿優惠方案，現在疫情剛過，全家人一起來嘉義旅遊丶看天文奇觀，放鬆因防疫長久不能外出的心情。

嘉義市天文協會理事長莊明娟表示，這次嘉義的日環食與夏至同一天，在這之前是400年前，這次錯過還要約200年才看得到，真的難得，而且這次食分很大，太陽將被月亮遮住99%以上， 雖然只剩不到1％的光，但外圍光還是很強，民眾觀賞時還是要戴專業太陽濾鏡。

她說，除了觀日食，建議注意周圍狀況，如果當天是晴空無雲，將發現日食之時變得有點詭異，因為太陽已被遮住99%，周圍環境溫度可能會下降，像3年前她在美國觀測日全食，溫度就下降約5度，另發生日食前忽然起風，當太陽被月亮遮住那2分鐘，周邊真的一片黑暗，月球遮住太陽後周邊有日冕，鳥類會忽然返巢，小狗也開始長嚎。

莊明娟說，另日環食的時候有可能出現「倍里珠」，就是月球遮住「掠過」太陽時，崎嶇的月球邊緣地形，將讓陽光在某些地方通過，可透過專業望遠鏡，拍攝這些奇特現象。

嘉義市政府觀光新聞處表示，這次旅館業者推出許多高樓層丶面西邊附陽台房型，遊客住宿可直接在房內欣賞天文奇景，部分飯店 還有頂樓空中花園，觀賞日環食不用人擠人，並可享受下午茶，悠閒欣賞天文美景。旅宿相關優惠查詢：https://www.chiayi.gov.tw/News_Content.aspx?n=454&s=427166

嘉義 日食 奇景 黃敏惠 下午茶

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