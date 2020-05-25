連日大雨 嘉義縣大埔嘉143線大坍方

嘉義縣大埔鄉嘉143線4.15公里，台3線311.75公里分水嶺往永樂村埔頂方向，因連日大雨，造成土石大坍方，大埔鄉公所表示，原預計今天請廠商進場施工，但廠商發現土石還在持續崩落，須等落石穩定後才能施作，民眾可改走嘉145線及和平村馬頭山聯外道路通行。

從台三線知名景點阿婆灣往台南方向，會先經過嘉145線及143線分岔口，再往嘉143線前進會發現4.15公里整條路全被土石覆蓋，連原本道路都崩落下山無法行走。

大埔鄉公所表示，廠商上周五即發現崩落，當時雨勢太大，機具無法進場搶修，周六日再到現場查看情況，廠商判斷目前地質不夠穩定，且中央氣象局預估本周仍有持續降雨可能，須等落石及氣候穩定後機具才能進場。

大埔鄉公所表示，此為經常性崩落路段，之前崩塌後，已請廠商派遣機具進場待命，並申請災害復建工程計畫經費核定通過，預計最快今年6月可開始施作，進行邊坡穩定補強作業，但因今年的崩落情況又比去年嚴重，開工前會舉行施工協調會，決定是否需重新評估、修改計畫。