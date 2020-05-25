大新營區6公所首度紓困聯審 力拚9成核定率

加速提高審查急難紓困案件進度，台南市大新營區6區公所今天首度進行區域聯防共同審查會議，希望透過會診排除一些個案疑難雜症，力拚達到9成核定率，會中曾文區5行政區區長也出席觀摩並提供意見。

今天共同審查會議，針對常遭遇案例交換意見討論，例如雇主開立工作證明收入並未減少、申請人自行切結填列原收入新台幣6萬元受疫情影響減至月收4萬元(收入減少，仍超過最低生活費2倍標準2萬4776元規定，難以認定生活陷困)、已領取失業急難救助金卻以原有工作收入減少事由提出申請、身障中度(原以無工作能力申請身障生活津貼)卻切結工作收入受疫情影響等認定困難、法令疑義，區公所礙難核定議題共有26個。

會中邀請市府社會局與會，藉由大新營六區公所疑義案件研討，約可解決6區計200件以上疑義申請案，加速完成未審案件；原本月23日六區核定率約70%，經今會中疑義案研討，約可再提高10%至15%審核完成率，力拚近9成。

社會局長陳榮枝表示，藉由大新營6區公所試辦「區域聯防共同審查」，能加速完成疑義紓困案件審查，作為其他區域聯防示範。