砲兵學校台南永康遷關廟進度落後 立委關切

陸軍砲兵學校台南永康校區遷關廟進度落後，引來地方關切；立院國防委員會今天邀集國防部軍備局、市府工務局，關廟區公所在地里長等會勘關廟砲校主體工程及聯外道路執行進度，目前主體工程與部分道路工程落後達10%，立委王定宇要求依計畫在113年完成搬遷。

王定宇表示，今年因防疫紓困使用龐大經費，地方擔心會不會挪移砲校遷校預算，其實不必擔心，原本遷校預算68億元，已調高到85.8億，但納入多數聯外道路後仍不夠支應，估計要百億元，會逐年編列。

國防部常務次長陳曉明強調，遷校是正確的決定，但進度有點落後，期待能逐步趕上，遷校後兩三千人來消費，對關廟是大利多。

市府工務局表示，砲校主要聯外20米道路已完工，不過訓練場及169線道路改道進度落後，尤其營區主體工程進度落後大約10%。

砲校副指揮官王立文說，民國113年遷校後，砲校常駐人員約1000到1200人，受訓學生1000到1400人，大批員工學生消費加上職員在地置產，對地方發展助益可觀。