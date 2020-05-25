綠營打算修農會法 台南藍營：比共產黨還共產黨

立法院兩年前修正「農田水利會組織通則」，將水利會會長改為官派，最近綠營又打算修正農會法，將農會理、監事官派，最高不得超過1/3，台南市議會國民黨團與無黨籍議員，今天砲轟民進黨，「一手支持港人反港版國安法、一手強搶水利會、農會財產」，大開民主倒車，「比共產黨還共產黨」

國民黨團多位議員與無黨籍的陳昆和今天舉辦「繼水利會後又要染指農會，蔡英文乾脆稱帝」記者會，議員張世賢指出，當年國民政府來台灣，為了農地水利灌溉，土地重劃，要求農民捐地，因為國民政府是為了公共利益，所以農友們都心甘情願捐地，但，民進黨不同，民進黨覬覦水利會現有資產包括現金和土地近2000多億元，硬是要違反民意將水利會收歸國有，水利會是人民團體，民進黨收歸國有大開民主政治倒車。

曾擔任善化農會總幹事的李文俊表示，民國40年代，國民政府來到台灣，為了幫助農友，特別成立309家的農會合作社，有錢寄農會沒錢跟農會借，大家自主拿出錢來，農會組織是會員只要繳10元會費，農會分一股，繳的會費越多拿的股份就越多，農會自給自足，自己賺錢請員工，65%盈餘回饋農民推廣經費包括補助農民買生產器具，35%是員工薪資，剩下的錢繼續買土地擴充農會資產，農會所有財產都是辛苦一點一滴累積下來，民進黨所有行徑跟土匪強盜如出一轍。

蔡育輝也批農會是民間組織，農會總幹事的產生資格還要經過農業局審查，農會的運作，地方有農業局農業輔導科，中央有金管會金融局，監督機制嚴謹，民進黨卻破壞民主機制，把手伸入農會，強搶農會資產，「蔡英文乾脆稱帝」

尤榮智說，民進黨此舉真的要不得，民進黨介入水利會、農會，是否就是要介入地方派系的選舉，民進黨罵國民黨黑金，結果自己卻是跟地方派系盤根錯節，選前人民最大，選後人民說的都是狗吠火車，非常要不得。

陳昆和則表示，民進黨破壞行政、立法、司法的平衡，水利會、農會是民間團體，組織和財產是完整的，民進黨卻利用立法院多數，開個會就掌握私人財產，他很怕未來所有公益基金會，會因為民進黨開個會，人民財產就不見了。