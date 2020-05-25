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契合歐盟綠色新政 雲林廚餘糞尿轉製肥料減量垃圾

中央社 / 雲林縣25日電

雲林縣環保局將廚餘製成有機質材料、畜牧糞尿發酵成肥料，免費提供農民耕作；環保署水保處長吳盛忠指出，這就是循環經濟，與歐盟推行的「綠色新政」（Green Deal）相符合。

由於雲林縣沒有焚化爐，為了垃圾減量，回收廚餘製成有機質材料；另外，為降低畜牧業對環境污染，也推動畜牧糞尿利用政策，發酵成沼液沼渣；雲林縣環保局今天在斗南舉辦「沼液沼渣廚餘回收變資源、農田GO省錢」成果發表記者會，並邀吳盛忠參加。

吳盛忠說，近年歐盟推行「綠色新政」（GreenDeal）有十大重點，其中「循環經濟、農田到餐桌策略」這兩項，就是目前雲林縣的做法。循環經濟是針對產品製造，可減少耗材並確保產品可重複使用與回收；農田到餐桌策略則要大幅減少化學農藥、化肥與抗生素使用。

雲林縣環保局指出，雲林縣每天產出廚餘約40公噸，全部製成有機質材料，目前每月可產出1萬包；另外，縣府從民國104年推動「畜牧糞尿資源化利用政策」，已有180多個畜牧場可提供農地施肥用的沼液沼渣。

農民王泰盛表示，以種植水稻為例，用沼液沼渣灌溉，除了提供作物持久的養分，並且減少病蟲害，省時又省工，一年可省下好幾萬元的肥料錢及除蟲費用。

雲林縣長張麗善表示，廚餘製成有機質材料及畜牧糞尿沼液沼渣，內含豐富的氮、磷、鉀肥及有機質，可提供農作物生長，降低農業生產的成本，有興趣的農民或民眾，可以洽詢環保局。

經濟部溫室氣體減量資訊網指出，歐盟去年12月推出「綠色新政」（Green Deal），要在2050年達到氣候中和（climate-neutral），也就是指完全避免排放溫室氣體，或把已排放的溫室氣體儲存起來；為了達到氣候中和，循環經濟與農田到餐桌策略是歐盟的重點政策。

廚餘 歐盟

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