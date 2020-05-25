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台南運河星鑽土地標售涉建商圍標? 議員要求送檢調

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市議員蔡育輝上午在議會質詢中，質疑建商在台南開發案中涉及圍標，左為地政局長陳淑美。記者修瑞瑩／攝影
台南市議員蔡育輝上午在議會質詢中，質疑建商在台南開發案中涉及圍標，左為地政局長陳淑美。記者修瑞瑩／攝影

台南市國民黨籍議員今天在議會中，質疑中西區運河星鑽土地標售，建商涉及圍標、搓圓仔湯，指價格最高的建商故意犯「技術性錯誤」，讓第二高價的建商得標，明顯有問題，要求將建商移送檢調調查。

議員並在會中表示，台南市某家建商與市政府長期「關係良好」，從前任市長賴清德任內就傳聞不斷，如今又與台北某家上市的大建商，在台南搞圍標，應該將這些不肖的業者都列為台南市的不歡迎廠商，拒絕他們插手台南的土地開發。

市議員蔡育輝表示，運河星鑽土地標售中，投標者都要有押標金，而且一定要是銀行支票不能是私人支票，以免無法兌現，但這家台北上市的建商卻故意出具私人支票，結果雖然以第一高價得標兩塊土地，但最後都不合格而由第二高價得標，「上市公司會搞不清楚應該開什麼票嗎？會不會笑死人」

議員蔡淑惠也表示，這家建商不僅故意技術性犯錯，而且兩塊土地第二高價得標者的價格都剛好是第一高標的85%，分別以2億7000萬元及2億元得標，「這會不會太剛好」，明顯有問題，要求市府將該家建商歷年來投標台南市的案件，有以「私人支票」方式技術性犯規情況的案件都整理出來送交議會。

蔡淑惠並表示，台南某家建商歷來與市府關係良好，與這家台北上市建商，多次相互陪標，手法粗糙，大家都看得出有問題，把台南人當傻瓜。

蔡育輝也表示，之前這兩家公司都去投標鐵路地下化照顧住宅，結果台北這家建商標金第一高，但是同樣「技術犯規」，把回饋的建蔽率故意寫為90%，「法令規定最高不得超過50%，怎麼可能不知道」，結果讓價格低很多的台南建商得標，「這不是圍標什麼才是」，而且類似的情況在台南一再發生，檢調不能再坐視。

台南市地政局長陳淑美則表示，市府在過程中都有全程錄音，並有政風人員在場，一切合法，但不清楚建商之間的問題，願意提供資料給議會參考。

鐵路地下化 賴清德 國民黨

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