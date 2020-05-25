媒合中高齡失業者 永康就業中心創勞資雙贏

原籍越南新住民「阿媚」嫁來台灣已17年了，一直是製造業作業員，今年48歲已是中高齡勞工，去年底因公司訂單減少裁員，丈夫生病需長期在家休養無法工作，家中經濟陷入困境急需工作，還好同鄉介紹她到勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心求助，中心人員張月英評估年底職缺較少，且阿媚本身無專業技能，建議她到配合政府「職場學習再適應計畫」願雇用中高齡勞工的企業，由政府支付基本工資到台南永康的衛浴公司現場邊學習邊工作3個月，阿媚非常認真，已期滿3個月，雇主非常肯定。

張月英表示，阿媚任職公司員工一半以上中高齡，公司對弱勢勞工也相當友善，主管及同事也像家人般關心著阿媚，讓阿媚很快就進入狀況，公司主管也很感謝介紹阿媚到公司上班，為

阿媚表示，原本因操勞煩心而瘦清，現在有了穩定工作，沒了經濟壓力，生活逐漸正常，臉頰也恢復圓潤。張月英說，阿媚因為勇於接受挑戰，才能嘗到成功的甜蜜果實。

中心主任黃豑頡說，台灣少子化及高齡化人口結構變化，勞動力缺乏，穩定現有員工是企業課題，「中高齡就業輔導團」導入專家學者訪視輔導，免費提供客製化服務，了解現有或未來聘用中高齡及高齡勞工工作困境、無法久任因素，探討改善方向並給建議、相關資源，提升企業聘用意願，讓企業找到好人才，也使中高齡勞工工作能更加順暢，改善公司內部作業流程及方法、評估未來發展與人力產線調整，使中高齡勞工穩定度大幅提升，也大大提高中高齡勞工對公司向心力促進中高齡及高齡就業，共創雙贏。