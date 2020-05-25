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台南榮家遷建落實醫養合一 賴副總統到場祈福

中央社 / 台南25日電

原位於台南市東區的台南榮民之家將遷建到高雄榮總台南分院附近，今天上午在東區平實R7基地舉辦動土典禮，由在台南市長任內推動此案的副總統賴清德主持，為遷建工程祈福。

台南市工務局長蘇金安簡報時表示，原來的國軍退除役官兵輔導委員會台南榮譽國民之家因建築結構老舊，經市府與退輔會、國防部等單位協調後，決定將台南榮家與台南榮民服務處遷移至永康區網寮北基地與東區平實R7基地。

蘇金安表示，因為兩基地都鄰近高雄榮總台南分院，可落實醫養合一概念，興建工程預定於民國112年完工。原來的台南榮家土地將配合鐵路地下化等政策，與周邊土地進行通盤規劃。

賴副總統致詞時表示，離開台南市政府後，一直很掛念這個案子能否順利推動，很高興今天可以主持動土，也感謝台南市長黃偉哲的團隊能持續推動，以及台南市議會的大力支持。

他進一步表示，行政院當年原本已通過舊版的台南榮家重建案，但他在行政院會中向當時的行政院長江宜樺說明，如果按照原規劃興建，會帶來地方交通衝擊等問題；並建議朝醫養合一方向規劃，蓋在榮民醫院附近，成為全台灣第一個緊鄰榮民醫院的榮家。

賴副總統表示，後來經過市府、退輔會、國防部的三方協調，順利讓新榮家定案在當時台南市政府正在推動的平實營區重劃案區段徵收土地、以及國防部的網寮北營區。原來的榮家土地則與周邊土地結合重劃，有道路、停車場，讓東區的生活圈更舒適。

他說，平實重劃區規劃了7公頃的中央公園，環境極佳。未來榮家在平實、網寮北兩個基地分別設置長照中心、安養中心，還有榮民醫院就近服務，對榮民來說也是一大福音。

台南市工務局指出，新建的台南榮民之家將提供長照、養護和失智中心共450床。網寮北基地則規劃為「台南榮民健康服務園區」安養中心，提供給有行動能力的榮民居住，分夫妻房與單人房兩種模式，共有150床；另搭配日間照顧中心及樂齡中心，朝樂活小型社區方向規劃。

榮民 東區 行政院

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