邀陳時中訪台南 黃偉哲：行銷地方兼放鬆

台南市長黃偉哲今天上午接受媒體聯訪時表示，台南民眾期盼衛福部長陳時中可以到訪，市府希望陳時中來行銷台南的觀光與美食，同時能得到充分休息與放鬆的機會，細節有待規劃。

黃偉哲上午到東區出席台南榮譽國民之家遷建工程動土典禮，接受媒體聯訪時，記者詢問，陳時中好像有意願來台南，市府是否有安排的構想。

黃偉哲對此指出，此事還在與陳時中的幕僚研討中，包括日期、方式和地點等，都要好好討論。台南不少民眾、攤商殷殷期盼陳時中的到訪，市府也希望最近就可以來，最好是下週六、日，但基本上也要尊重陳時中時間的安排。

黃偉哲表示，陳時中每週一到週五忙公務、忙防疫，週六、週日中央流行疫情指揮中心還是要召開記者會，等於幾乎沒有家庭時間。

他說，邀請陳時中到台南來有兩個目的，除了希望陳時中幫忙行銷台南的觀光與美食，另外也希望陳時中能得到充分休息。

黃偉哲表示，在安排行程時，盡量避免行銷美食成為負擔，而是要讓陳時中有放鬆的機會，一邊遊山玩水，一方面幫助地方行銷。