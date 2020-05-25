因應肥料短缺 雲林開放農地肥分免費登記領取

肥料預購實名制4月15日上路，農委會雖訂出各類作物肥料合理用肥量，讓農民到農會或肥料行登記預購，但仍出現供不應求的情形，造成肥料短缺，困擾農民。對此雲林縣政府祭出在地紓困方法，讓農民至各鄉鎮市公所免費登記領取有機質材料，或可向環保局洽詢施灌畜牧糞尿再利用的沼渣沼液，因應農作物生長所需。

環保局長鄭育麟指出，雲林縣自2018年12月25日起全面落實廚餘回收，並將所回收的生、熟廚餘，以化製及堆肥等方式製成有機資材，內含農作物所需的氮、磷、鉀肥等有機質。雲林縣每天產出的廚餘約有40噸，每噸可製成0.2噸的有機資材，平均每月約可生產1萬包，目前已成功製作8萬多包，約1630噸的有機資材，至5月底前庫存量尚有2萬7千包。

另外縣府也推廣畜牧糞尿沼液沼渣做為農地肥分使用，鄭育麟表示，實行至今已有188場取得農地肥分使用計畫，32場取得農業事業廢棄物個案再利用於農田使用，52場取得符合放流水標準之廢水作為植物澆灌，可施灌的經濟作物超過35種以上，縣內以竹筍、木瓜、西瓜、水稻、落花生、甘蔗等為大宗。

虎尾畜牧場主王泰盛說，以往施肥除了需花費肥料費用，還得雇工施肥，但後來他加入沼渣沼液施灌後，不但省了人工成本，他也將施灌方式改裝為壓力施送，透過水位控制將沼渣沼液送至儲存桶，需要施灌時再抽取使用，也省下了許多時間。

曾姓農民表示，原本農田皆使用化學肥料施作，後來施灌沼渣沼液並調整比例後，不僅總成本省了一半，他也發現自己所栽種的農作物，吸收肥料養分的最佳時機約於前期先施用沼渣沼液，後期再施用化肥，生長狀況最為優良，相較以往比較不傷土，農作物生長健康，減少病蟲害更是有顯現效果。