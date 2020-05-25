台南榮家遷建動土賴清德出席 將成全台醫養合一示範點
台南榮民之家遷建工程上午動土，副總統賴清德到場參與，表示任內協調搬遷，將創造國防部、市政府與民眾三贏局面；新的榮民之家位在榮民總醫院台南分院旁，將成為全台第一個「醫養合一」榮民之家示範點。
新址預計在112年完工，市府表示，原來位在東區崇明路與崇學路口的榮民之家遷建後，8公頃的土地將進行市地重劃，配合台南鐵路地下化工程 與先進運輸系統，未來崇學路將向南打通，連接到地下化後增設的林森站，同時為解決附近文化中心的停車問題，也將規畫停車場，還有公園等，帶動東區發展。
上午的動土典禮包括賴清德、台南市長黃偉哲、退輔會主委馮世寬、台南榮家主任王風勝及立委王定宇等多人出席。
賴清德致詞時表示，市長任內原本有42年歷史的台南榮家要就地重建，但當地議員擔心重建後對交通影響更大，他於是在行政院會中向當時的院長江宜樺建議搬遷，獲得支持，幾經協商，最後定案遷移至平實營區的區段徵收範圍內，再加上小東路以北、軍備局所屬的網寮北基地，兩塊基地加起來，同時東側就是榮總台南分院，不僅能提供榮民更好的服務，也讓原址能做更好的利用。
馮世寬也表示，退輔會在近年有很大的改變，能夠同意台南榮家搬遷，對榮家與地方發展都有益處。黃偉哲則感謝賴副總統當年的規畫。
新的榮民之家兩個基地相隔小東路，南側平實營區R7基地上午動土，面積1.7公頃，將興建樓地板面積6500坪，包括長照、養護與失智中心，共計450床，並引進新的概念，長照與養大樓採用簇群式照顧單元方式備置，照顧更方便，失智中心則採團體家屋配置，營造家的感覺。
而北側的網寮北基地面積3.2公頃，將興建樓地板面積4000坪，提供給有行動能力的榮民居住，分為單人房及夫妻房，共計150床 ，也採內簇群式聚落模式興建，同時還有日照中心及樂齡中心，開放在社區銀髮族共享，總經費約17億元。目前軍方仍在搬遷中，將遷往新化陸軍那菝林營區，預計6月底搬完即動工。
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