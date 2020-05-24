挑戰高難度鴿笭沙龍照 嘉義縣長翁章梁當一日攝影師

嘉義縣文化基金會主辦的「2020義竹鴿笭文化季」於上月結束賽程，今天邀集27位鴿笭王將愛鴿帶至攝影棚，邀縣長翁章梁體驗高難度鴿笭沙龍照攝影，預計6月20日舉行「鴿，就是厲害」頒獎典禮。

嘉義縣政府表示，上一屆鴿笭王頒獎，由台灣僅存的鴿笭製作師謝榮哲製作木笭裱框，因謝榮哲今年手受傷無法製作木笭，經與義竹鴿笭文化發展協會及各分會討論後，決定以沙龍照方式為鴿笭王留下歷史紀錄。

翁章梁表示，義竹鴿笭賽為村莊間的競賽，為鴿笭王拍攝的「鳥沙龍照」將製作成獎牌送給獲獎人，雖然養鴿的人越來越少，但每隻鴿子對飼主來說都非常寶貝，「賽鴿笭」不僅代表娛樂，也是村莊間的面子，更象徵個人榮譽，今年首度新增9.4吋的鴿笭比賽，有24隻鴿笭王成功背上成為全村最高榮譽。

攝影師孫清水表示，賽鴿與鴿笭拍攝方式不同，賽鴿重「質」，鴿笭重「量」，鴿笭像貨車，要拍出其重量感受，而賽鴿如跑車，必須顯現質感，兩者唯一共通點為鴿子容易因改變環境而受驚嚇，拍攝前需先培養感情，接著在特製黑布內進行拍攝作業，拍攝加前置作業，1小時頂多只能拍4隻。