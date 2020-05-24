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疫情漸緩 雲林北港朝天宮擬解封免戴口罩
交通部配合防疫，將高速公路「1968」APP新增人潮警示功能，雲林縣有北港朝天宮、古坑綠色隧道、劍湖山世界、莿桐夜市等處入列熱點區，但目前因疫情日漸趨緩，最近到北港朝天宮參拜的人愈來愈多，廟方表示，今天人潮比上周末回升許多，估計人潮回流約5成左右。
朝天宮表示，最近疫情較緩，參拜的人有變多，但目前廟方仍維持入廟前量體溫、戴口罩、保持安全距離的管制，因人愈多管制愈不方便，許多信徒遊客認為麻煩，紛紛反映別的廟都解禁不必量體溫，為何朝天宮還不解禁，但廟方說明，配合政策也感無奈，目前尚在研擬是否於6月1日起實施不戴口罩的措施。
蔡姓攤商表示，疫情漸緩，最近北港的遊客已明顯回流，朝天宮廟前大街和各特產店小吃店的人比上個月多，假日人也比較多，估計約回流5成左右，大家希望北港能早日解禁，讓一切恢復正常。
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