疫情穩天氣轉佳 虎頭埤今天遊客較昨天多近3倍

疫情穩定加上天氣轉佳，台南新化虎頭埤今天遊客較昨天至少多近3倍，都還在綠燈安全警戒範圍內。不過鄰近烏山頭水庫風景區僅比昨天略多，呈現兩樣情。

虎頭埤風景區管理所說，昨天因鋒面過境天氣仍不穩定，昨一整天入園遊客才600多人，與平常逢雨情況差不多，反觀今天因台南不再降雨，且疫情穩定，遊客樂於出遊，遊客明顯大增，至今下午2點，入園遊客已經超過1200人，傍晚人數仍持續增加，傍晚近5點最近統計達1940人次，跟前一天相較，明顯差很多。不過仍略低於上周日2332人。

虎頭埤風管所說，下月還有「虎頭埤阿勃勒花季」登場，搭配台南市政府觀旅局推出的水域活動，只要疫情持續趨穩，且天氣穩定，人潮應會持續攀升。

不過，鄰近烏山頭水庫風景管理所統計昨天遊客人數不到200人，今天雖然略有回升，但遊客增加有限，張姓遊客說，應該還是要看烏山頭親水公園是否會開放，才能吸引更多遊客來戲水。