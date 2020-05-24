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影／免費體驗好康 台南市水域遊憩體驗下月6日開跑
疫情趨緩，2020台南市水域遊憩體驗下月6日起開跑，將持續到10月，更首度在南區黃金海岸舉辦風箏衝浪體驗，市府觀光旅遊局說，這是落實中央「防疫新生活運動」，希望吸引人潮，帶動台南觀光業發展。
台南市政府觀旅局今天在新營天鵝湖公園辦理記者會說明這項好康，市長黃偉哲、新營區長魏文貴、南區區長蔡秀琴、柳營區長李宗翰、官田區長顏能通、新化區長吳金喜、台南市議員沈家鳳、穎艾 達利等人出席。
黃偉哲說，市府觀旅局每年都辦理水域遊憩體驗，是採實名制活動，也能從水域視角，欣賞台南各區之美，黃隨後也前往天鵝湖公園下水體驗。
觀旅局副局長林國華說明，今年水域體驗分別6月6、7、13、14日配合「虎頭埤阿勃勒花季」；7月18、19、25、26日配合官田葫蘆埤自然公園；8月1、2、8、9 日在新營天鵝湖公園、9月19、20日在南區黃金海岸；10月1至4日、9、10在柳營德元埤，總計共20天，安排114梯次多元遊憩體驗，比去年多增了6場次30梯次。
觀旅局說，讓更多人有參與機會。活動採70%網路報名、30%當天現場報名，讓現場朋友參與，另外，為鼓勵行動不便朋友走出戶外，除黃金海岸場次外，活動也保留每場次第1梯次10個現場名額給身障及弱勢朋友優先體驗。
觀旅局進一步指出，活動網路預約報名時間，為每場活動舉行前10日中午12點開始開放報名，活動前3日中午12點停止預約報名，相關活動訊息可至「台南旅遊網」或活動專屬臉書查詢。
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