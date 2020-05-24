台南一期作6月收割 黃偉哲視察水稻穗稻熱病

台南地區一期稻作預計下月收割，日來梅雨鋒面過境後高溫潮濕環境，易造成稻熱病發生，台南市長黃偉哲近午前往後壁區踏勘水稻防治情形， 粗估全市一期稻作罹病率在5％以下，農民勿需恐慌。

台南水稻年種植面積達2萬4000公頃，今年一期作約1萬4000公頃，是農民重要收入來源，黃偉哲上午率農業局同仁會同台南區農業改良場嘉義分場長陳榮坤、後壁區長翁振祥、後壁區農會總幹事張逸玟及芳榮米廠執行長黃麗琴等人，前往後壁區稻田勘查。

農業局局長謝耀清表示，近日梅雨鋒面影響氣候不穩定，連日豪雨容易導致穗稻熱病發生，主要病徵出現在主梗穗頸、枝梗、穀粒及謢穎的穗頸稻熱病，如果發生將直接影響水稻產量。

而水稻抽穗後，如逢連日陰雨、高濕環境，將易罹患穗稻熱病，罹病部位初期呈淡褐色或暗褐色後組織壞死使養分不能送達，影響稻穗發育，易見罹病部位彎曲的吊穗現象，造成產量損失。

農業局說，水稻穗稻熱病預防重於治療，於抽穗前3至5天施藥一次後，再於齊穗期進行第二次施藥，並注意避免施用過量氮肥，即可有效防治穗稻熱病發生。

依據農業局及台南區農業改良場監測數據表示，台南市一期作罹染穗稻熱病的田區發生程度屬1級（罹病穗率<5%），但一期作水稻將進入採收期，受穗稻熱病影響甚微，農民無須驚慌。