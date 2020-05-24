影／疫情後新主張 台南白河蓮花節開幕安心遊
2020台南白河蓮花季今在白河蓮花公園開幕，安排戶外寫生活動，邀請大小朋友走出戶外參與，一系列活動將持續到8月底，台南市長黃偉哲說，疫情後新主張，就是來白河賞蓮花，做好自身安全防疫，可安心快樂賞玩。
黃偉哲表示，疫情緩和，但是防疫標準不變，今蓮花節開幕，特別與國防部陸軍司令部聯合舉辦「109清淨家園、大手拉小手蓮花寫生活動」，藉由畫筆和顏料交織蓮花靜態的美，畫紙上記錄瞬間永恆，公所一推出寫生限額200名上網報名，瞬間秒殺，民眾渴望走出戶外享受大自然的心情如此可見。
活動結合自然地景、人文、環境保護議題為繪畫主題。跨區青農市集、舉人公廟前的包糕粽(包高中)活動，是祈願區內的莘莘學子都可以考上自己心目中理想學校。
白河區公所也特別官網成立「白河蓮花季活動專區」，完整介紹本年度白河蓮花季相關活動，歡迎民眾上網查詢，或是電話洽詢白河區公所（06）6831406。
公所也特別錄製「白河蓮花三部曲」以動態方式來宣傳花季期的各項系列活動，目前已推出第一、第二部曲，敬請期待第三部曲。
農業局長謝耀清表示，鏡頭下捕捉蓮花不同的美，創意發想的手下畫出荷扇，多元化社區發展協會文創DIY活動，每個主題不同讓蓮花發揮最大效用，民眾出遊不僅有視覺享受，還可以動動小手，適合各年齡層參與體驗，公所「蓮」來「蓮」趣，串起白河、東山、後壁、柳營等區青農及業者、文創工作者擺設市集，推廣台南在地優質農產品。
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