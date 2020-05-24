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探索關子嶺舊古道 店仔口文教協會踏勘重現

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市店仔口文教協會長期致力推動白河文史保存，近日號召志工完成探索半崎仔─石山古道，找回昔日往來通路。圖／店仔口文教協會提供
台南市店仔口文教協會長期致力推動白河文史保存，近日號召志工完成探索半崎仔─石山古道，找回昔日往來通路。圖／店仔口文教協會提供

台南市白河店仔口文教協會長期致推動地方文史保存，近日號召志工完成探索半崎仔─石山古道，找回昔日往來通路，民眾未來前往關子嶺，將增加一處戶外踏青新選擇。

關子嶺除知名泥漿溫泉，更隱藏多條早期開採石灰及挑販貨物而開拓的古道，當地流傳，關子嶺自古有「麒麟穴」傳說：水火同源是麒麟頭、溫泉區乃麒麟腹、溫泉為麒麟尿，經過半崎仔部落即麒麟尾。

而舊有麒麟尾古道日據時期逐漸荒廢，半崎仔通往石山(枕頭山)的古道也已湮沒數十年。在地流傳軼聞，民國70年代關子嶺曾計畫開發大型遊樂區，當地楊姓富商斥資6千萬，於石山進行道路及水土工程，後因土地使用分區管制問題，計畫無疾而終。

店仔口文教協會理事吳忠明極力爭取西拉雅國家風景區管理處籌列經費計畫整建古道，本月號召10名志工，由半崎仔居民蘇健興等人帶領，憑藉幾十年前記憶，比對特定樹種和地形地貌相關位置，一路披荊斬棘，終於完成路線初步勘查。

吳忠明表示，古道探索，不僅只是緬懷過往，更是品味在地文化最好方式；親自踏足白河這塊土地，觀賞白河美景，更具意義。

店仔口文教協會也說，正與國立台南藝術大學合作，將重要文化資產「哆囉嘓社蕃管業碑」複製保存，近期將重新設置，於仙草里岩前部落公開展示，有意協助文化資產保存活動者，可電洽侯懿玲秘書，電話0935230346。

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