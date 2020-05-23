民進黨雲林縣黨部主委選舉 三人參選

雲林縣民進黨主委明天投票，這次共有三人參選，分別是吳爾夫、江宗保、林富田三人，都屬於民進黨中生代的黨員，三人各有實力，且也是近幾屆來最激烈的一次主委選戰，鹿死誰手，明天由3千多名黨員投票便能分曉。

候選人江宗保曾任斗六市民代表及六斗市黨部主委，參選縣議員失利，轉戰黨職，是立委劉建國好央甲團隊成員，是劉的人馬。由於劉建國被外界視為下一屆代表民進黨參選雲林縣長的熱門人選，因而江宗保的參選也被視為劉掌握黨務系統的前哨戰。

吳爾夫是留澳碩士，目前從事旅館業和文教業，長期致力於台灣和紐澳的國際教學合作。過去曾擔任前縣長李進勇正直辦公室執行長，也曾任民進黨中央黨部青年委員、雲林縣黨部青年組長，所以被視為親李人馬，他打出「壯大黨部、黨員作主」訴求，期能爭取黨員認同，革新黨務。

曾任全國黨代表的林富田則是年輕一輩代表，出身沿海，目前擔任台灣綠能協會常務理事，也曾任雲林縣黨部組訓組長，被視為親近立委蘇治芬的人，海線黨員也積極支持，期待年輕的他能帶領黨務走向新方向。

過去雲林縣黨部主委，雖也曾激烈交戰，但在民進黨主政雲林期間，主委選舉顯得平和清淡，甚至以協調方式產生。如今雲林主政被藍營奪回，未來雲林百里候之戰，勢必又是一場激戰，面對藍營強敵，綠營務必黨政聯手，才可望奪回雲林，因而黨部主委之戰，就戰略布局，相對顯得重要。

這次參選的3人背後雖各屬不同系統，但劉建國、蘇治芬和擔任中選會主委的李進勇則都採取低調的態度「呼少年仔自己去拼！」使得雲林黨部主委的選情顯得低沈，不過卻是鴨子划水暗中較勁。