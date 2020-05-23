嘉市過溝里長補選 民眾黨插旗失利
嘉義市東區過溝里長今天補選，民眾黨首次推派人選參加地方選舉，民眾黨吳慧玲雖獲得203票，仍不敵前震安里長林桂洲的469票，民眾黨插旗失利。
嘉義市政府表示，這次補選選舉人數有1978人，共有林桂洲、陳發財、吳慧玲3名候選人，投票率43.17%，林桂洲拿下469票，陳發財181票，吳慧玲203票。
71歲林桂洲曾任震安里第5至7屆里長，現任東區公所調解委員，網路紅人「小商人」昨夜助攻，林桂洲贏得勝選，選民紛紛致電道賀。
林桂洲表示，平時作好里民服務，凝聚社區意識，協老扶幼，結合社會景點與特色美食，促進商圈及鄰里居民經濟，以專業服務、超越黨派、落實里民服務。
35歲的吳慧玲是政治素人，擔任台灣民眾黨嘉義服務處副主任，首度參與公職選舉，黨內立委蔡壁如等人兩度南下助選，拉抬聲勢，拿下203票，外界認為表現不俗。
吳慧玲認為，基層選舉地方經營很重要，會繼續努力、加油。
61歲陳發財為震安宮主委，獲嘉義市議員張敏琪等地方人士抬轎，最後以181票敗北。
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