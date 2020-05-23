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教宗任命！嘉義教區主教鍾安住為新任台北總教區總主教
天主教教宗方濟各中午發布任命，台灣嘉義教區主教鍾安住為新任台北總教區總主教，台灣時間傍晚6點生效，教廷駐台代辦佳安道轉交教宗任命信給鍾主教，隨即對外發布人事命令，鍾安住是第五位調升總主教的嘉義教區主教。
新任台北總教區 總主教鍾安住，將接替退休的總主教洪山川，68歲鍾安住是雲林人，2008年1月教宗本篤十六世宣布任命為嘉義教區主教，至今11年。
鍾安住1981年12月26日晉鐸神父，擔任達義修院院長；2000年8月擔任台灣總修院院長，2004年8月輔仁大學校牧，2006年10月教宗本篤十六世任命為台北總教區輔理主教。
嘉義教區主教座堂神父郭正利說，教廷中午12點正式宣布，教宗方濟各任命嘉義教區主教鍾安住為新任台北總教區總主教，台灣時間傍晚6點生效，嘉義教區主教未派任前，將先由教區參議選出1人代理。
嘉義教區至今共有5位主教調升總主教，依序為賈彥文、狄剛、劉振忠、洪山川、鍾安住，除劉振忠調升高雄教區總主教，餘4人都是台北總教區總主教，嘉義教區有如培育總主教搖籃，樞機主教單國璽過世後，教宗至今未派新任樞機主教，目前台灣地區主教團總主教有2位，台北總教區總主教洪山川屆齡退休，鍾安住調升接替，另劉振忠是高雄總教區總主教。
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