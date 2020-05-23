教宗任命！嘉義教區主教鍾安住為新任台北總教區總主教

天主教教宗方濟各中午發布任命，台灣嘉義教區主教鍾安住為新任台北總教區總主教，台灣時間傍晚6點生效，教廷駐台代辦佳安道轉交教宗任命信給鍾主教，隨即對外發布人事命令，鍾安住是第五位調升總主教的嘉義教區主教。

新任台北總教區 總主教鍾安住，將接替退休的總主教洪山川，68歲鍾安住是雲林人，2008年1月教宗本篤十六世宣布任命為嘉義教區主教，至今11年。

鍾安住1981年12月26日晉鐸神父，擔任達義修院院長；2000年8月擔任台灣總修院院長，2004年8月輔仁大學校牧，2006年10月教宗本篤十六世任命為台北總教區輔理主教。

嘉義教區主教座堂神父郭正利說，教廷中午12點正式宣布，教宗方濟各任命嘉義教區主教鍾安住為新任台北總教區總主教，台灣時間傍晚6點生效，嘉義教區主教未派任前，將先由教區參議選出1人代理。