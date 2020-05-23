南市加快核發 區域聯防共同審查紓困案

為了讓民眾儘速領到紓困金，台南市民政局今天邀集大新營的6個區公所一起討論「區域聯防」共同審查方式，結合公所社政及人力資源共同協力，快速協助紓困申請案件審查。

民政局長顏振標今天在新營區公所邀集大新營的新營、鹽水、柳營、白河、後壁、東山等6個區公所討論「區域聯防、共同審查」，社會局長陳榮枝也出席，會中決定結合公所社政及民政共同協力加速審查案件，一週二次由6公所輪流主辦會審。

會中達成共識由各區區長輪流主持，將疑難案件，例如認定困難、法令疑義等區公所無法認定部分，由社會局業務科派員協助，藉由會議解決問題並加速紓困案件審核。

台南市各區公所配合政策，都已成立跨課室審查小組加速審核申請案件，民政局提醒民眾，檢附相關證明資料越齊全，審核與核撥速度就會更快。另外，市長夫人劉育菁今天帶著綠豆湯為與會人員加油打氣。

針對紓困案，台南市長黃偉哲指示紓困「採從簡、從寬認定及加速紓困」原則儘速協助生活困難民眾；審核紓困案不是強調速度，更重要的是要有溫度，讓民眾感受到市府努力和關心。

依民政局統計，擴大紓困案件自5月6日受理申請以來，各區公所包含週六、週日及母親節等例假日都加班審查。截至22日下班共受理3萬2787件、已核定通過件數1萬2680件、累計核定金額新台幣1億5496萬元。另外，台南市是全國第一個發放紓困金1萬元的縣市，平均戶數紓困比例，名列全國第3。