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影／環南化水庫自行車挑戰賽3騎士摔傷 曾文水庫百k明照辦

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南山區連兩日進行環南化水庫及環曾文水庫百k自行車挑戰賽。圖／玉井警分局提供
台南山區連兩日進行環南化水庫及環曾文水庫百k自行車挑戰賽。圖／玉井警分局提供

台南市玉井區體育會主辦的「2020環南化水庫自行車自我挑戰賽」及「2020環曾文水庫百K自行車自我挑戰賽」，今明兩天在登場，吸引全國各地自行車好手與熱愛運動民眾約2、3百人與會，今天首日賽程回程在楠西區密枝風吹嶺下坡路段就發生3名領先群騎士追撞摔車，分別送往麻豆新樓醫院及柳營奇美醫院救治，其中王姓車友肌腱斷裂，骨科醫師診斷後建議轉永康奇美醫學中心整型外科後續處理；另兩名騎士傷勢較輕已無大礙。

台南市體育會表示，該賽事原訂3月份辦理，因受新冠狀病毒肺炎COVID-19疫情影響延後至5月23日辦理，因近日南部地區又因連日豪雨，山區土質較為鬆軟，道路濕滑，強烈建議承辦單位玉井區體育會延期再辦，該會考量已有選手抵達台南，故規畫整路線後仍如期辦理。

台南市體育處指出，本賽事原為市府與台南市體育總會共同主辦，玉井區體育會承辦，市府雖支持各項體育賽事，但應以選手安全為首要考量，經多次與玉井區體育會溝通延期無共識之下，才決定撤銷補助及共同主辦，未來也將堅持守護民眾健康運動立場，營造安全的運動環境。

主辦單位玉井區體育會說明，環南化水庫和曾文水庫雖有挑戰性，但也是車友很熟悉的路線，因前幾天下雨，今天環南化水庫已取消山路較危險的路段，原本80多公里縮短為70多里，且都是騎台3線及台20線的大馬路，沿途也有交管及人員提醒下坡路段，今天台南山區已無雨，路面雖有潮濕，但很多自行車活動下雨也會騎，且摔車是路滑或爆胎等機械故障原因還有待了解。

玉井區體育會人員說，環南化水庫和環曾文水庫自行車挑戰賽，沿途山區風景很漂亮，因常到外縣市像是花東參加自行車挑戰賽，也希望把台南經典的自行車道推薦給各地的車友，已連續舉辦多年，很多車友都是半年前就準備也請好假，除了參賽的2百多名車友還有很多親朋好友同行，住宿都已訂好，明天環曾文水庫自行車百k挑戰賽仍如期舉行，除了沿途有交管外，也提醒車友要注意自身安全。

南化水庫 體育 自行車

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