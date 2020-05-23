快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

激烈！雲林綠營主委選舉3搶1 投票所一律設在室外

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
因應防疫，雲林縣黨部主委8個投開票所今天完成布置，均採搭帳棚在室外投票。記者蔡維斌／攝影
因應防疫，雲林縣黨部主委8個投開票所今天完成布置，均採搭帳棚在室外投票。記者蔡維斌／攝影

雲林縣民進黨主委明天投票，這次共有3人參選，分別是吳爾夫、江宗保、林富田，都屬於民進黨中生代的黨員，3人各有實力，且也是近幾屆來最激烈的一次主委選戰，鹿死誰手，今天由3千多名黨員投票便能分曉。

候選人江宗保曾任斗六市民代表及六斗市黨部主委，參選縣議員失利，轉戰黨職，是立委劉建國好央甲團隊成員，是劉的人馬，由於劉建國被外界視為下一屆代表民進黨參選雲林縣長的熱門人選，因而江宗保的參選也被視為劉掌握黨務系統的前哨戰。

吳爾夫是留澳碩士，目前從事旅館業和文教業，長期致力於台灣和紐澳的國際教學合作，過去曾擔任前縣長李進勇正直辦公室執行長，也曾任民進黨中央黨部青年委員、雲林縣黨部青年組長，所以被視為親李人馬，他打出「壯大黨部、黨員作主」訴求，期能爭取黨員認同，革新黨務。

曾任全國黨代表的林富田則是年輕一輩代表，出身沿海，目前擔任台灣綠能協會常務理事，也曾任雲林縣黨部組訓組長，被視為親近立委蘇治芬的人，海線黨員也積極支持，期待年輕的他能帶領黨務走向新方向。

過去雲林縣黨部主委，雖也曾激烈交戰，但在民進黨主政雲林的這段期間，主委選舉顯得平和清淡，甚至以協調方式產生，如今雲林主政被藍營奪回，未來雲林百里候之戰，勢必又是一場激戰，面對藍營強敵，綠營務必黨政聯手，一口通氣才可望奪回雲林，因而黨部主委之戰，就戰略佈局，相對顯得重要。

這次參選的3人背後雖各屬不同系統，但劉建國、蘇治芬和擔任中選會主委的李進勇則都採取低調的態度「呼少年仔自己去拼！」，使得雲林黨部主委的選情表面低沈，卻是鴨子划水暗中較勁。

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜指出，雲林縣目前有3354名黨員，斗六市、斗南鎮、西螺鎮、虎尾鎮2處、北港鎮2處及台西鄉共設置8個投開票所今天都已完成布置，因應疫情投開票所均設在室外搭帳棚，投票將量體溫、戴口罩，並保持安全距離。

因應防疫，雲林縣黨部主委8個投開票所今天完成布置，均採搭帳棚在室外投票。記者蔡維斌／攝影
因應防疫，雲林縣黨部主委8個投開票所今天完成布置，均採搭帳棚在室外投票。記者蔡維斌／攝影
雲林縣黨部主委候選人江宗保。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣黨部主委候選人江宗保。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣黨部主委候選人吳爾夫。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣黨部主委候選人吳爾夫。記者蔡維斌／翻攝
因應防疫，雲林縣黨部主委8個投開票所均採搭帳棚在室外投票，黨部也布置好開票中心。記者蔡維斌／攝影
因應防疫，雲林縣黨部主委8個投開票所均採搭帳棚在室外投票，黨部也布置好開票中心。記者蔡維斌／攝影
因應防疫，雲林縣黨部主委8個投開票所今天完成布置，均採搭帳棚在室外投票。記者蔡維斌／攝影
因應防疫，雲林縣黨部主委8個投開票所今天完成布置，均採搭帳棚在室外投票。記者蔡維斌／攝影
雲林縣黨部主委候選人林富田。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣黨部主委候選人林富田。記者蔡維斌／翻攝

民進黨 劉建國 投票

延伸閱讀

稻子不結穗 雲林農民叫苦

立院三讀 違反勞基法企業將被公布處分日、罰鍰

稻子出現空包彈農民叫苦 專家：和這些原因有關

最後1哩路 雲科工聯外道路通車

相關新聞

台南市北區長榮地下道東側迴轉道 明起拓寬封閉

台南市北區長榮路五段部分路段，明天起至6月1日，將進行第一階段長榮地下道東側迴轉道及側車道拓寬工程，轄區市警五分局提醒民...

台南一期作6月收割 黃偉哲視察水稻穗稻熱病

台南地區一期稻作預計下月收割，日來梅雨鋒面過境後高溫潮濕環境，易造成稻熱病發生，台南市長黃偉哲近午前往後壁區踏勘水稻防治...

影／疫情後新主張 台南白河蓮花節開幕安心遊

2020台南白河蓮花季今在白河蓮花公園開幕，安排戶外寫生活動，邀請大小朋友走出戶外參與，一系列活動將持續到8月底，台南市...

探索關子嶺舊古道 店仔口文教協會踏勘重現

台南市白河店仔口文教協會長期致推動地方文史保存，近日號召志工完成探索半崎仔─石山古道，找回昔日往來通路，民眾未來前往關子...

長照復能 教失能者以輔具自理

台南61歲蔡先生罹患肝癌，手術後四肢無力，仰賴外籍看護照顧，經長照2.0照管員擬訂復能計畫、申請購買輔具，他逐漸能自行翻...

輔具選擇 不是「貴就一定好」

「貴的輔具不一定就適合每個人」，台南市輔具中心表示，部分失能程度較輕的民眾會佯裝重癱，申請長期臥床所需的氣墊床等高單價輔...

全國孝行獎選拔 台南3人入列

內政部為表彰孝行楷模，每年都舉辦全國孝行獎選拔，台南市將有3人代表參加複選，包括東原國中學生陳鎮宇、善化區市民卓坤風及楠...

麥寮養豬場排廢水 村民圍場抗議

雲林縣一家知名的食品公司位在麥寮鄉中溪的養豬場，長期來排放廢水，不僅惡臭且還被村民指控汙染養殖區的海水引水渠道，屢經協商...

南警交通大執法 年開54萬張罰單

台南市警方去年共開出54萬6千張罰單，罰款收入5億3千萬元，今年警方接連推出「大執法」開單量大增，罰款收入突破6億元有望...

嘉市前天強降雨不淹水 黃敏惠：堅持做「公園市長」

嘉義市前天凌晨強降雨，1小時降下40毫米雨量，西區中央大排垂楊路、平等街路段過去每逢大雨必淹，這次沒淹水，市長黃敏惠臉書...

警察故事／母子隔月雙亡 神探智取神棍

雲林縣虎尾警分局偵查隊長李志文當刑警不到20年，卻以膽大心細和敏銳嗅覺，關鍵時刻掌握關鍵證據，屢破大案，這位外表斯文，高...

教宗任命！嘉義教區主教鍾安住為新任台北總教區總主教

天主教教宗方濟各中午發布任命，台灣嘉義教區主教鍾安住為新任台北總教區總主教，台灣時間傍晚6點生效，教廷駐台代辦佳安道轉交...

熱門新聞

全面取締超速 竹市3支測照桿陸續啟用並恢復移動式測照

陳時中逛墾丁 屏基工會舉牌陳情「醫師被解雇」

宜蘭五十二甲畫濕地地主反彈 環團怒批保育利用計畫

激烈！雲林綠營主委選舉3搶1 投票所一律設在室外

民眾黨首次里長選舉失利 當選人：感謝里民和小商人

曾文南化兩水庫預估進水逾億公噸 台南旱象解除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。