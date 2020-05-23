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民眾黨首次里長選舉失利 當選人：感謝里民和小商人
嘉義市選委會今天辦理過溝里長補選，前震安里里長林桂洲一開票就大幅領先，開票40分鐘街坊鄰居就到服務處恭賀丶燃放鞭炮慶賀，最後獲得469票當選；民眾黨吳慧玲初試聲啼也拿到203票，她坦言基層選舉地方經營很重要，會繼續努力、加油。
嘉義市選委會今辦理過溝里第10屆里長補選，投開票所分別設在民族路430號及崇文國小穿堂，選委會為防疫步步為營，上午8時至下午4時投票，投票所外設置簡易檢疫站，選民入場前要都量額溫、戴口罩、酒精消毒後，才入場投票。
本次過溝里長補選選舉人數1978，共有林桂洲、陳發財、吳慧玲3名候選人，投票結束隨即現場開票，投票率43.17%，有效票853，無效票1，林桂洲在2開票所都勝出對手甚多丶共拿469票，陳發財181票，吳慧玲203票。
林桂洲說，曾任3屆震安里里長，是在地崇文國小畢業，對地方事務和里民都熟悉，應該是里民認同他過去的服務，才能開出不錯票數，他也感謝「網路小商人」昨天幫拉票，並提供鑰匙圈贈送。
「我會持續努力、繼續加油！」吳慧玲說，她是政治素人，認同民眾黨青年從政，還政於民，為民眾服務，這次基層選舉她學到許多，也認識許多地方大小事，會持續在基層努力、服務。
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