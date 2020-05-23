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史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

民進黨南市黨部主委改選 新系非新系再次對決

中央社 / 台南23日電

民進黨在台南扎根甚深，市黨部主委改選備受注目。不同以往的是競逐下屆主委的潘新傳和陳世輝，兩人都是檯面下的人物，但仍不脫新潮流和非新潮流系對決的戲碼。

民進黨在台南市有全部的6席立委席次，議會也享有優勢，以往競逐民進黨台南市黨部主委多是檯面上政治人物，即使未擔任過民意代表，在地方政壇也有一定影響力。但這次登記參選的潘新傳及陳世輝，嚴格說來，算是檯面下的幕僚角色，此次浮出檯面角逐，格外令人關注。

57歲潘新傳曾任民進黨台南市黨部4屆執行委員，更曾遠赴金門出任縣黨部執行長，在2018九合一縣市長選舉及2020總統大選後，影響力迅速飆漲，他出任黃偉哲競選市長時的執行總幹事，以及大選「英德配」台南市競選總部主任，立下功績。

53歲的陳世輝則是民進黨創黨黨員之一，參與多起民進黨抗爭運動，也曾代理過台南縣市黨部主委。總統大選時出任蔡英文連任台南市後援會執行長，經歷豐富。

台南市黨部主委黃先柱屬新潮流系，這次因身體因素未尋求連任，台南市長黃偉哲則獲得新系支持。這場地方黨部主委改選兩雄相爭，隨即升溫成互告局面。潘新傳不滿被陳世輝影射為黑金而提告；陳世輝則控告潘新傳涉嫌透過中間人買票。這場戲碼鬧得台南市黨部出面發表聲明批評陳世輝行為，要求中央作出處置。

從潘新傳和陳世輝的競選政見，也不難看出這場主委改選確實是新系和非新系再次對決。潘新傳的政見主打建立綠色進步新台南，積極擴建台南37個行政區婦女部、百工百業後援會等政治號召；陳世輝則呼籲做好黨務改革，不做地下市長，不讓黑金勢力介入市黨部等針對性批判。

2年前市黨部主委改選，台南擁有投票權的黨員約2萬6000人，新系的黃先柱以9000多票打敗非新系對手王敏行6000多票；這次改選擁有投票權黨員2萬53002多人，和上屆大致相當，潘、陳雙方陣營正卯足全力拉票，鹿死誰尚未可知。

民進黨 投票 黃偉哲

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