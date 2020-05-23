快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

曾文南化兩水庫預估進水逾億公噸 台南旱象解除

中央社 / 台南23日電

鋒面南移，台南雨勢大幅減緩，但前幾天降雨已為水庫挹注大量蓄水。南水局今天預估，將可為曾文及南化兩座水庫共帶來逾1億公噸的蓄水，台南水情也從減壓供水轉為正常。

經濟部水利署南區水資源局副局長鄒漢貴今天下午告訴中央社記者，18日鋒面抵達降雨迄今，曾文水庫集水區累積雨量達343毫米，進水6200萬公噸；南化水庫集水區累積雨量403毫米，進水2000萬公噸。

鄒漢貴表示，雨勢雖減緩，但水庫仍會持續進水，南水局預估這波鋒面降雨將挹注曾文水庫7260萬公噸的蓄水，挹注南化水庫2900萬公噸的蓄水，兩座水庫共進水逾1億公噸。

台南枯水期長達半年以上，今年4月1日水情燈號是水情稍緊的綠燈，5月7日改為減壓供水的黃燈；這波降雨後，昨天傍晚解除燈號，旱象紓緩。

南化水庫昨天原水濁度一度飆升至2萬4000度，自來水公司第六區管理處減量供水台南，如今隨著雨勢大幅緩解，原水濁度下降，鄒漢貴說，南化水庫供水台南今天已恢復平日的40萬公噸，且可支援高雄每天25萬公噸。

南水局今天最新水情資訊顯示，截至下午4時，供灌嘉南灌區的全台最大水庫曾文水庫，有效蓄水量9180萬公噸，蓄水率18.05%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量3087萬公噸，蓄水率34%；烏山頭水庫有效蓄水量4689萬公噸，蓄水率59.9%。

南化水庫 雨量

延伸閱讀

南台旱象解除 高雄澄清湖水庫從乾涸變「滿庫」

及時豪雨枯旱水情一夕翻轉 仁義潭蘭潭水庫進帳豐

梅雨帶來豐沛雨量南部水庫解渴 台南高雄水情轉為正常

鋒面降雨 曾文南化水庫進水2300萬公噸

相關新聞

台南市北區長榮地下道東側迴轉道 明起拓寬封閉

台南市北區長榮路五段部分路段，明天起至6月1日，將進行第一階段長榮地下道東側迴轉道及側車道拓寬工程，轄區市警五分局提醒民...

台南一期作6月收割 黃偉哲視察水稻穗稻熱病

台南地區一期稻作預計下月收割，日來梅雨鋒面過境後高溫潮濕環境，易造成稻熱病發生，台南市長黃偉哲近午前往後壁區踏勘水稻防治...

影／疫情後新主張 台南白河蓮花節開幕安心遊

2020台南白河蓮花季今在白河蓮花公園開幕，安排戶外寫生活動，邀請大小朋友走出戶外參與，一系列活動將持續到8月底，台南市...

探索關子嶺舊古道 店仔口文教協會踏勘重現

台南市白河店仔口文教協會長期致推動地方文史保存，近日號召志工完成探索半崎仔─石山古道，找回昔日往來通路，民眾未來前往關子...

長照復能 教失能者以輔具自理

台南61歲蔡先生罹患肝癌，手術後四肢無力，仰賴外籍看護照顧，經長照2.0照管員擬訂復能計畫、申請購買輔具，他逐漸能自行翻...

輔具選擇 不是「貴就一定好」

「貴的輔具不一定就適合每個人」，台南市輔具中心表示，部分失能程度較輕的民眾會佯裝重癱，申請長期臥床所需的氣墊床等高單價輔...

全國孝行獎選拔 台南3人入列

內政部為表彰孝行楷模，每年都舉辦全國孝行獎選拔，台南市將有3人代表參加複選，包括東原國中學生陳鎮宇、善化區市民卓坤風及楠...

麥寮養豬場排廢水 村民圍場抗議

雲林縣一家知名的食品公司位在麥寮鄉中溪的養豬場，長期來排放廢水，不僅惡臭且還被村民指控汙染養殖區的海水引水渠道，屢經協商...

南警交通大執法 年開54萬張罰單

台南市警方去年共開出54萬6千張罰單，罰款收入5億3千萬元，今年警方接連推出「大執法」開單量大增，罰款收入突破6億元有望...

嘉市前天強降雨不淹水 黃敏惠：堅持做「公園市長」

嘉義市前天凌晨強降雨，1小時降下40毫米雨量，西區中央大排垂楊路、平等街路段過去每逢大雨必淹，這次沒淹水，市長黃敏惠臉書...

警察故事／母子隔月雙亡 神探智取神棍

雲林縣虎尾警分局偵查隊長李志文當刑警不到20年，卻以膽大心細和敏銳嗅覺，關鍵時刻掌握關鍵證據，屢破大案，這位外表斯文，高...

教宗任命！嘉義教區主教鍾安住為新任台北總教區總主教

天主教教宗方濟各中午發布任命，台灣嘉義教區主教鍾安住為新任台北總教區總主教，台灣時間傍晚6點生效，教廷駐台代辦佳安道轉交...

熱門新聞

全面取締超速 竹市3支測照桿陸續啟用並恢復移動式測照

陳時中逛墾丁 屏基工會舉牌陳情「醫師被解雇」

宜蘭五十二甲畫濕地地主反彈 環團怒批保育利用計畫

激烈！雲林綠營主委選舉3搶1 投票所一律設在室外

民眾黨首次里長選舉失利 當選人：感謝里民和小商人

曾文南化兩水庫預估進水逾億公噸 台南旱象解除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。