曾文南化兩水庫預估進水逾億公噸 台南旱象解除

鋒面南移，台南雨勢大幅減緩，但前幾天降雨已為水庫挹注大量蓄水。南水局今天預估，將可為曾文及南化兩座水庫共帶來逾1億公噸的蓄水，台南水情也從減壓供水轉為正常。

經濟部水利署南區水資源局副局長鄒漢貴今天下午告訴中央社記者，18日鋒面抵達降雨迄今，曾文水庫集水區累積雨量達343毫米，進水6200萬公噸；南化水庫集水區累積雨量403毫米，進水2000萬公噸。

鄒漢貴表示，雨勢雖減緩，但水庫仍會持續進水，南水局預估這波鋒面降雨將挹注曾文水庫7260萬公噸的蓄水，挹注南化水庫2900萬公噸的蓄水，兩座水庫共進水逾1億公噸。

台南枯水期長達半年以上，今年4月1日水情燈號是水情稍緊的綠燈，5月7日改為減壓供水的黃燈；這波降雨後，昨天傍晚解除燈號，旱象紓緩。

南化水庫昨天原水濁度一度飆升至2萬4000度，自來水公司第六區管理處減量供水台南，如今隨著雨勢大幅緩解，原水濁度下降，鄒漢貴說，南化水庫供水台南今天已恢復平日的40萬公噸，且可支援高雄每天25萬公噸。

南水局今天最新水情資訊顯示，截至下午4時，供灌嘉南灌區的全台最大水庫曾文水庫，有效蓄水量9180萬公噸，蓄水率18.05%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量3087萬公噸，蓄水率34%；烏山頭水庫有效蓄水量4689萬公噸，蓄水率59.9%。