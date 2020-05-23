台南親善大使高橋紫微跨海問好 演奏明天會更好

由於新冠肺炎肆虐，台日的互訪大多暫停，去年獲頒為台南親善大使的日籍長笛演奏家高橋紫微，日前以手持台南市長黃偉哲Q版海報「同框」錄製影片，跨海向台南市民問好。

熱愛台南的高橋紫微兼具長笛演奏家、樂團藝人，以及2018年「世界小姐」日本區第2名等多重身分。去年10月黃偉哲為行銷台南，邀請她擔任親善大使，今年1月高橋也曾與黃偉哲一同出席新化年貨大街記者會造勢，長笛演奏風靡全場。

高橋在影片中用中文表達很想念黃偉哲及台南的朋友們，希望大家保重身體，期待再次與大家見面。並以去年曾在親善大使受頒儀式上演奏的「明天會更好」為台日加油，相信tomorrow will be better。

黃偉哲也感謝高橋特別錄製影片來幫大家加油打氣，即使疫情阻絕雙方互訪，但透過影像仍然能夠克服國境障礙，讓雙方的心相連結。也期盼疫情儘快平息後，能邀請高橋再訪台南，介紹更多面向的台南給日本朋友認識。

面對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情衝擊下，黃偉哲指出，台南市除了對內持續拚防疫、拚經濟外，對外也要努力尋求各種方式來跟國際友人維持良好關係。寄送疫情慰問關懷信件、贈送台南好麵給美日姊妹市與友誼市長，或是人道援助護目鏡及口罩墊片給日本城市等，都是可行且有效的交流方式。