黃偉哲示範後疫情新生活 台南永成戲院寶島歌人會爆滿

隨時疫情趨緩，台南市長黃偉哲今天現身永成戲院「寶島歌人會」，示範力行「防疫新生活運動」，黃偉哲表示，落實防疫之餘，也能放鬆享受生活，民眾在維持個人防疫措施（勤洗手、戴口罩）及實名制、量體溫的情況下，可以放心參與各項藝文活動。

黃偉哲今天來到永成戲院，在懷舊戲院裡聆聽歌手的演出，力行疫情新生活運動，在古色古香的永成戲院欣賞動聽的台語歌曲演唱、還有訪談歌手的人生歷程及台前幕後秘辛，並順道在鹽水小鎮遊憩，體驗小鎮風光、美食。

台南市政府文化局在永成戲院辦理「寶島歌人會」資深藝人講唱會系列，第四季「台南盛典傳承音樂會系列」邀請台南出身，或與台南有關的台語歌壇傑出人才，演唱許多以「台南」為題材的「台南歌曲」，今天第一場由資深藝人澎恰恰及知名台語女歌手邱芸子擔綱首場演出藝人。

澎恰恰未進演藝圈前，便與台南有很深的淵源，他曾在台南就讀遠東科技大學，也曾在台南市立棒球場做過球童，更做過郵差和西餐廳歌手等職業。1984年踏入演藝圈後，成為秀場主持人及台灣鄉土劇演員，自己出過歌唱專輯，也為許多歌手創作歌曲。邱芸子以一首「情難斷夢袂醒」奠定歌壇之路，「我的選擇猶原是你」也成為全省各家廣播電台、KTV高點播歌曲。