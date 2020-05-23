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動保人員救捕獸夾受傷浪犬、伴屍小貓 網友讚超有愛心
嘉義縣家畜疾病防治所動保人員，日前獲報出勤，接連搶救一隻誤中捕獸夾陷井的流浪狗，還有一隻伴母貓屍的流浪小貓，防治所長林珮如貼臉書，網友紛紛按讚，誇讚動保人員超有愛心。
動保人員看到誤中捕獸夾陷井的流浪狗，右前腳差點被夾斷，血流不止，趕緊帶回治療，保住右前腳，動保法令嚴禁販售、使用捕獸夾，動保人員循線追查，查獲重罰。
另，朴子市有間大樓地下室發電機房，有人發現流浪一對流浪貓母子困住，發出悲鳴貓叫，動保人員趕往救援，發現母貓疑難產死亡，甫出生不久的幼貓伴母貓屍，右眼感染營養不良，帶回照護治療。
林珮如說，經獸醫檢查診斷，幼貓右眼感染，帶回擦拭感染部位，塗眼藥膏治療，並除蚤，安置防治所照顧，精神食慾尚可，幼貓伴母貓屍，讓人鼻酸，待狀況穩定可自行進食，開放民眾認養，呼籲愛心民眾領養，給牠溫暖的家，認養電話（05）3620025。
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