快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

連續14年踏溯嘉南大圳文化路徑 小台江倡議國家綠道

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
小台江河流讀書會親師生今天一大早踏溯嘉南大圳文化路徑，倡議催生嘉南大圳國家綠道。圖／吳茂成提供
小台江河流讀書會親師生今天一大早踏溯嘉南大圳文化路徑，倡議催生嘉南大圳國家綠道。圖／吳茂成提供

為倡議嘉南大圳國家綠道，小台江親師生今天一大早踏溯嘉南大圳文化路徑，從海尾朝皇宮沿著安順寮排水，溯源古直加弄圳，直到安定保安宮前，然後再沿著曾文溪到赤山龍湖巖，探訪赤山佛祖的文化信仰路徑及埤塘生態，最後抵達烏山頭水庫，倡議規畫嘉南大圳國家綠道，共同反思嘉南大圳開圳100年，愛鄉護水、保育生態及文化的重要性。

14年前，小台江河流讀書會發起愛鄉護水行動，訂每年五月第一個星期日為「台江水日」，在這一天，小台江聯合社大台江分校、長榮大學、南藝大、長安國小等學校社群、台南市政府水利局，沿著嘉南大圳的台江山海圳道，鐵馬溯源烏山頭水庫，向八田與一技師及殉工碑獻花致敬。

今年因應武漢肺炎，改為在地接力行動，為環境走一公里路。今天小台江、社大台江分校、水水長安等台江流域學習社群，以及台南社大校長林朝成、南藝大教授曾旭正、長榮大學校長李泳龍等學校代表，再前往烏山頭水庫，向八田與一及殉工碑前獻花。

與會者共同呼籲倡議規畫嘉南大圳國家綠道，希望在嘉南大圳開圳100年之際，透過國家綠道規畫，保存雲嘉南農漁村水圳及其文化路徑，保育農漁村環境生態，營造下個百年的嘉南平原生態文化綠廊，共創文化沃土、生態淨地、健康溫馨的新家園，引領青年學子走進台灣水圳文化路徑，與在地鄉親，老中青三代共同討論，共同設計，共同振興地方，守護台灣未來。

小台江河流讀書會親師生今天一大早踏溯嘉南大圳文化路徑，倡議催生嘉南大圳國家綠道。圖／吳茂成提供
小台江河流讀書會親師生今天一大早踏溯嘉南大圳文化路徑，倡議催生嘉南大圳國家綠道。圖／吳茂成提供

台江 水庫 長榮

延伸閱讀

嘉南大圳設太陽能 居民反對

嘉南大圳架設太陽能 虎尾農民反對水利會從善如流

模範生向學長致敬 瑞芳高工表揚傑出校友

日駐台代表祭八田與一：台日像兄弟

相關新聞

台南市北區長榮地下道東側迴轉道 明起拓寬封閉

台南市北區長榮路五段部分路段，明天起至6月1日，將進行第一階段長榮地下道東側迴轉道及側車道拓寬工程，轄區市警五分局提醒民...

台南一期作6月收割 黃偉哲視察水稻穗稻熱病

台南地區一期稻作預計下月收割，日來梅雨鋒面過境後高溫潮濕環境，易造成稻熱病發生，台南市長黃偉哲近午前往後壁區踏勘水稻防治...

影／疫情後新主張 台南白河蓮花節開幕安心遊

2020台南白河蓮花季今在白河蓮花公園開幕，安排戶外寫生活動，邀請大小朋友走出戶外參與，一系列活動將持續到8月底，台南市...

探索關子嶺舊古道 店仔口文教協會踏勘重現

台南市白河店仔口文教協會長期致推動地方文史保存，近日號召志工完成探索半崎仔─石山古道，找回昔日往來通路，民眾未來前往關子...

長照復能 教失能者以輔具自理

台南61歲蔡先生罹患肝癌，手術後四肢無力，仰賴外籍看護照顧，經長照2.0照管員擬訂復能計畫、申請購買輔具，他逐漸能自行翻...

輔具選擇 不是「貴就一定好」

「貴的輔具不一定就適合每個人」，台南市輔具中心表示，部分失能程度較輕的民眾會佯裝重癱，申請長期臥床所需的氣墊床等高單價輔...

全國孝行獎選拔 台南3人入列

內政部為表彰孝行楷模，每年都舉辦全國孝行獎選拔，台南市將有3人代表參加複選，包括東原國中學生陳鎮宇、善化區市民卓坤風及楠...

麥寮養豬場排廢水 村民圍場抗議

雲林縣一家知名的食品公司位在麥寮鄉中溪的養豬場，長期來排放廢水，不僅惡臭且還被村民指控汙染養殖區的海水引水渠道，屢經協商...

南警交通大執法 年開54萬張罰單

台南市警方去年共開出54萬6千張罰單，罰款收入5億3千萬元，今年警方接連推出「大執法」開單量大增，罰款收入突破6億元有望...

嘉市前天強降雨不淹水 黃敏惠：堅持做「公園市長」

嘉義市前天凌晨強降雨，1小時降下40毫米雨量，西區中央大排垂楊路、平等街路段過去每逢大雨必淹，這次沒淹水，市長黃敏惠臉書...

警察故事／母子隔月雙亡 神探智取神棍

雲林縣虎尾警分局偵查隊長李志文當刑警不到20年，卻以膽大心細和敏銳嗅覺，關鍵時刻掌握關鍵證據，屢破大案，這位外表斯文，高...

教宗任命！嘉義教區主教鍾安住為新任台北總教區總主教

天主教教宗方濟各中午發布任命，台灣嘉義教區主教鍾安住為新任台北總教區總主教，台灣時間傍晚6點生效，教廷駐台代辦佳安道轉交...

熱門新聞

全面取締超速 竹市3支測照桿陸續啟用並恢復移動式測照

陳時中逛墾丁 屏基工會舉牌陳情「醫師被解雇」

宜蘭五十二甲畫濕地地主反彈 環團怒批保育利用計畫

激烈！雲林綠營主委選舉3搶1 投票所一律設在室外

民眾黨首次里長選舉失利 當選人：感謝里民和小商人

曾文南化兩水庫預估進水逾億公噸 台南旱象解除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。