連續14年踏溯嘉南大圳文化路徑 小台江倡議國家綠道
為倡議嘉南大圳國家綠道，小台江親師生今天一大早踏溯嘉南大圳文化路徑，從海尾朝皇宮沿著安順寮排水，溯源古直加弄圳，直到安定保安宮前，然後再沿著曾文溪到赤山龍湖巖，探訪赤山佛祖的文化信仰路徑及埤塘生態，最後抵達烏山頭水庫，倡議規畫嘉南大圳國家綠道，共同反思嘉南大圳開圳100年，愛鄉護水、保育生態及文化的重要性。
14年前，小台江河流讀書會發起愛鄉護水行動，訂每年五月第一個星期日為「台江水日」，在這一天，小台江聯合社大台江分校、長榮大學、南藝大、長安國小等學校社群、台南市政府水利局，沿著嘉南大圳的台江山海圳道，鐵馬溯源烏山頭水庫，向八田與一技師及殉工碑獻花致敬。
今年因應武漢肺炎，改為在地接力行動，為環境走一公里路。今天小台江、社大台江分校、水水長安等台江流域學習社群，以及台南社大校長林朝成、南藝大教授曾旭正、長榮大學校長李泳龍等學校代表，再前往烏山頭水庫，向八田與一及殉工碑前獻花。
與會者共同呼籲倡議規畫嘉南大圳國家綠道，希望在嘉南大圳開圳100年之際，透過國家綠道規畫，保存雲嘉南農漁村水圳及其文化路徑，保育農漁村環境生態，營造下個百年的嘉南平原生態文化綠廊，共創文化沃土、生態淨地、健康溫馨的新家園，引領青年學子走進台灣水圳文化路徑，與在地鄉親，老中青三代共同討論，共同設計，共同振興地方，守護台灣未來。
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