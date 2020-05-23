連續14年踏溯嘉南大圳文化路徑 小台江倡議國家綠道

為倡議嘉南大圳國家綠道，小台江親師生今天一大早踏溯嘉南大圳文化路徑，從海尾朝皇宮沿著安順寮排水，溯源古直加弄圳，直到安定保安宮前，然後再沿著曾文溪到赤山龍湖巖，探訪赤山佛祖的文化信仰路徑及埤塘生態，最後抵達烏山頭水庫，倡議規畫嘉南大圳國家綠道，共同反思嘉南大圳開圳100年，愛鄉護水、保育生態及文化的重要性。

14年前，小台江河流讀書會發起愛鄉護水行動，訂每年五月第一個星期日為「台江水日」，在這一天，小台江聯合社大台江分校、長榮大學、南藝大、長安國小等學校社群、台南市政府水利局，沿著嘉南大圳的台江山海圳道，鐵馬溯源烏山頭水庫，向八田與一技師及殉工碑獻花致敬。

今年因應武漢肺炎，改為在地接力行動，為環境走一公里路。今天小台江、社大台江分校、水水長安等台江流域學習社群，以及台南社大校長林朝成、南藝大教授曾旭正、長榮大學校長李泳龍等學校代表，再前往烏山頭水庫，向八田與一及殉工碑前獻花。