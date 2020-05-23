「偏鄉微學習－甘甜美麗的龍崎」 環境教育活動登場
台南市永續協會與台南市政府環保局合作推動偏鄉環境教育，今天與中華醫事科技大學「USR社會責任實踐計畫」師生舉辦「2020環境教育偏鄉微學習－甘甜美麗的龍崎」活動，邀請龍崎區各里社區居民參與，融合環境教育與龍崎在地文化、農特產、人文、地景的風貌，推廣龍崎的好山好水好特產。在地農民還提供上午現採的各式自家特產，由中華醫事科大師生還在會場製作一座大型水果塔，行銷龍崎目前盛產的農特產蔬果。
龍崎永續發展協會，今天邀請4個關懷據點紫竹班、崎頂班、清水班、牛埔班的長者來音樂表演，讓長者齊聚展現才藝，區公所等單位也都來配合闖關遊戲宣導防災。 協會負責人余奕靖呼籲大家，除了關心龍崎的環境生態，也多多關心社區的長者，凝聚社區居民的力量，讓龍崎成為環境優美又樂活的地區。
余奕靖表示，這次還安排大家去龍崎三元帥宮古廟及龍崎國小有機農場學習觀摩，由廟宇的歷史背景、建築特色及人文故事體驗廟宇文化之美，在龍崎國小的有機農場可以看到利用竹炭淨水、改良土壤等方式來進行友善農耕，讓大家發現社區處處是可以執行環境教育的場所。另也特別邀請許多單位團體共襄盛舉，設立不同主題的宣導攤位，讓大家體驗環保、科普、水土保持等小遊戲，學習不同的環保知識。
他說，希望藉由活動將龍崎的人文歷史地景風貌結合在地食材、友善小農推廣出去，在未來能夠發展成為龍崎低碳輕旅行的模式，同時也能讓南市政府環保局重視將環境教育理念，能落實在日常的食衣住行生活，將環保生態、生態保育及社區參與世界地球村理念緊密結合。
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