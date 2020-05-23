卜蜂養豬場排廢水遭圍場抗議 村民火爆怒罵三字經

雲林縣一家知名的食品公司位在麥寮鄉中溪的養豬場，長期來排放廢水，不僅惡臭且還被村民指控汙染養殖區的海水引水渠道，屢經協商都未改善，村民今天群起圍場抗議，情緒十分激動，怒罵三字經，警方趕緊將民眾拉開，雙方約定擇日再協商，才平息紛爭。

今天近午約二十多名村民帶著白布條到一家頗具知名度的食品公司設於麥寮鄉中溪一帶的養豬場抗議，村民把布條掛在豬場大門，並高喊拒絕廢水，警方也到場維護秩序，麥寮鄉長蔡長昆、縣議員林深、鄉民主席韓青山及鄉代吳明宜等人趕往關切，並強烈要求場方務必盡速改善。

抗議村民表示，一個養豬場那麼大，也不施設廢水處理設備，就直接把廢水排進排水，這條排水是鄰近廣大養殖區共同引海水的渠道，被排入豬廢水汙染，他們曾檢測使水質的含磷量過高，豬場不能光為自己方便，就犧牲養殖業。