影／黃敏惠：「公園市長」沒有後悔必須堅持做到更好

國際獅子會雲嘉南等縣市會員，今天在嘉義市北香湖公園舉辦植樹及公共藝術品捐贈活動，嘉義市長黃敏惠感謝所有參與的獅子會友，也直言知道許多人稱她「公園市長」，甚至有些貶意，但她認為對的路必須堅持，不僅要興建公園，還要將公園維護好，讓嘉義市成為「全齡共享丶世代宜居」城市。

黃敏惠表示，知道有些人稱她「公園市長」，甚至有些貶意，但一條對的路必須堅持、做對的規劃，沒有當初堅持，公園可能就沒有了，好的公園可以讓城市變得更不一樣，而且不只要有公園，還要讓公園變得更好，這才是負責任的態度。

「我沒有後悔興建公園！」她說，北香湖公園原就是北香秋荷「北香湖」，是諸羅八景之一，幸好當初興建這座公園，將這裡的歷史文化都找回來，也成為地方居民丶每個人都可享受的活動場所，像下個月重要的天文「日環蝕」觀測，北香湖公園就是很好的觀測點。她從沒有後悔興建公園，也感謝很多人的支持和堅持。

國際獅子會300D1區今年度總監、嘉義市議員張秀華說，獅子會長期認養北香湖，這次活動是雲嘉南等縣市各獅子會到北香湖公園召開年會，同時舉辦植樹活動，共植花旗木、風鈴木、羅漢松100多棵，她也感謝所有的參與獅友一起節能愛地球。