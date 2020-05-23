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影／黃敏惠：「公園市長」沒有後悔必須堅持做到更好

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市北香湖公園，是地方居民重要活動區域。記者卜敏正／攝影
嘉義市北香湖公園，是地方居民重要活動區域。記者卜敏正／攝影

國際獅子會雲嘉南等縣市會員，今天在嘉義市北香湖公園舉辦植樹及公共藝術品捐贈活動，嘉義市長黃敏惠感謝所有參與的獅子會友，也直言知道許多人稱她「公園市長」，甚至有些貶意，但她認為對的路必須堅持，不僅要興建公園，還要將公園維護好，讓嘉義市成為「全齡共享丶世代宜居」城市。

黃敏惠表示，知道有些人稱她「公園市長」，甚至有些貶意，但一條對的路必須堅持、做對的規劃，沒有當初堅持，公園可能就沒有了，好的公園可以讓城市變得更不一樣，而且不只要有公園，還要讓公園變得更好，這才是負責任的態度。

「我沒有後悔興建公園！」她說，北香湖公園原就是北香秋荷「北香湖」，是諸羅八景之一，幸好當初興建這座公園，將這裡的歷史文化都找回來，也成為地方居民丶每個人都可享受的活動場所，像下個月重要的天文「日環蝕」觀測，北香湖公園就是很好的觀測點。她從沒有後悔興建公園，也感謝很多人的支持和堅持。

國際獅子會300D1區今年度總監、嘉義市議員張秀華說，獅子會長期認養北香湖，這次活動是雲嘉南等縣市各獅子會到北香湖公園召開年會，同時舉辦植樹活動，共植花旗木、風鈴木、羅漢松100多棵，她也感謝所有的參與獅友一起節能愛地球。

她說，這次也經嘉義市公共藝術審查委員會審核通過， 設置1組獅子雕像和愛牆，愛牆上有一百多種語言寫著「我愛你」，代表族群融合，也希望透過獅子會，讓北香湖公園更好，讓嘉義市民有更好活動環境。

嘉義市長黃敏惠與獅子會總監張秀華等人共同為公共藝術啟動式剪綵。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠與獅子會總監張秀華等人共同為公共藝術啟動式剪綵。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠與獅子會友植樹後合影。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠與獅子會友植樹後合影。記者卜敏正／攝影
張秀華將北香湖公共藝術品捐贈給嘉義市政府，由市長黃敏惠代表接受。記者卜敏正／攝影
張秀華將北香湖公共藝術品捐贈給嘉義市政府，由市長黃敏惠代表接受。記者卜敏正／攝影
嘉義市北香湖公園佔地廣闊環境幽雅。記者卜敏正／攝影
嘉義市北香湖公園佔地廣闊環境幽雅。記者卜敏正／攝影

嘉義 黃敏惠 公共藝術

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