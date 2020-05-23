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全國孝行獎選拔 台南市盡孝國中生與二市民代表參加

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
楠西區市民吳炳煌（左）獨力照顧母親及雙眼失明的大哥30多年。圖／台南市民政局提供
楠西區市民吳炳煌（左）獨力照顧母親及雙眼失明的大哥30多年。圖／台南市民政局提供

內政部為表彰孝行楷模，每年都舉辦全國孝行獎選拔，台南市將有3人代表參加複選，包括東原國中學生陳鎮宇、善化區市民卓坤風及楠西區市民吳炳煌。

陳鎮宇家境貧苦，過年前因姊姊重病住進加護病房，他為了減輕家中負擔，盡己所能協助家務，假日更隨父親與大伯到處打零工分擔家計，即使家中遭逢變故，他無怨無悔的付出，成為家裡最堅強的支柱與陽光。

卓坤風面對家人一連串的生病與過世，選擇辭去工作，放棄婚姻至今仍未娶妻，只為照顧截肢臥病在床的母親與中風的三哥，這20多年來，他奉獻自己的青春與人生，付出不求回報只求問心無愧。

吳炳煌則是獨力照顧無法自理的母親及雙眼失明的大哥30多年，他認為，過去父母與大哥為家庭奉獻一生，現在他要成為母親與大哥的靠山，報答父母與兄長的養育之恩。

台南市民政局表示，此次代表台南市參加內政部複選而獲獎的孝行楷模，每人將致贈獎座及獎金5萬元，若為低收入戶或經相關單位證明為家境清寒，經審議通過者，另外會致贈孝行獎助金3萬元，鼓勵大家一起「力行孝道」，帶動社會良性向上的正循環。

東原國中學生陳鎮宇（右）為了減輕家中負擔，盡己所能協助家務，假日隨父親打零工分擔家計。圖／台南市民政局提供
東原國中學生陳鎮宇（右）為了減輕家中負擔，盡己所能協助家務，假日隨父親打零工分擔家計。圖／台南市民政局提供
善化區市民卓坤風（左）20多年來奉獻青春，照顧母親與三哥。圖／台南市民政局提供
善化區市民卓坤風（左）20多年來奉獻青春，照顧母親與三哥。圖／台南市民政局提供

內政部 婚姻 中風

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