全國孝行獎選拔 台南市盡孝國中生與二市民代表參加

內政部為表彰孝行楷模，每年都舉辦全國孝行獎選拔，台南市將有3人代表參加複選，包括東原國中學生陳鎮宇、善化區市民卓坤風及楠西區市民吳炳煌。

陳鎮宇家境貧苦，過年前因姊姊重病住進加護病房，他為了減輕家中負擔，盡己所能協助家務，假日更隨父親與大伯到處打零工分擔家計，即使家中遭逢變故，他無怨無悔的付出，成為家裡最堅強的支柱與陽光。

卓坤風面對家人一連串的生病與過世，選擇辭去工作，放棄婚姻至今仍未娶妻，只為照顧截肢臥病在床的母親與中風的三哥，這20多年來，他奉獻自己的青春與人生，付出不求回報只求問心無愧。

吳炳煌則是獨力照顧無法自理的母親及雙眼失明的大哥30多年，他認為，過去父母與大哥為家庭奉獻一生，現在他要成為母親與大哥的靠山，報答父母與兄長的養育之恩。