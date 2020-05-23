疫情衝擊全國第一家花生觀光工廠 業者苦撐待紓困

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，嘉義縣10多家觀光工廠，其中7家向經濟部申請登記認證，至今未傳歇業、停業，但苦撐3個多月，業者大吐苦水，指遊客營收下跌，遊客因室內聚集，不敢上門參觀消費。

「遊覽車團客不見了！」位在東石鄉的全國第一家花生觀光工廠、余順豐花生觀光工廠，由農產加工廠轉型成立，成立逾一甲子，經理余兆豐無奈說，疫情衝擊太大，以往媽祖生每天有2、30部遊覽車客人入館參觀消費，現在都沒了，平假日少了團客，業績下滑。

工廠雇用5名員工，客人少營收銳減，要支付人事水電開銷，虧錢經營，為照顧員工，不裁員、不放無薪假，但疫情持續，團客不來，實在撐不下去，打算向經濟部申請紓困，希望援助人事費，減輕負擔。

余順豐花生觀光工廠創立於1956年，2013年通過觀光工廠評鑑，是台灣第一家以花生為主的觀光工廠，除導覽外，還有DIY活動，手作花生巧克力棒、花生彩繪酥餅、手工麻糬三種可選擇。