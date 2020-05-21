「想見你」戲劇景點朝聖懶人包！吃喝玩樂地圖全包了

台劇「想見你」為穿越與懸疑推理的劇情題材，播出後引發高度社群聲量，拍攝地點間接成為民眾踩點的熱門去處，其中主角校園生活在台南多區取景拍攝，為了讓遊客輕鬆朝聖，台南市觀光旅遊局與文化局出版「想見你戲劇景點導覽地圖」，匯集取景地點及美食資訊，帶粉絲重溫劇情。

台南市長黄偉哲表示，該劇1998年的戲分跨越台南11區取景，其中男女主角的校園生活及課後相關場景是在柳營區敏惠醫護管理專科學校等、善化區牛庄社區、關廟區嗊哩公園、南區明倫書坊周邊等地進行拍攝。

而引導女主角黃雨萱找到關鍵線索的重要場景「32唱片行」，實為中西區巷弄的茶具陶藝館「小半樓」，是處老屋新生的藝文空間。至於黃雨萱童年場景則是在安平古堡及安平老街周邊取景；還有主角跨年看日出為左鎮區二寮觀日亭、騎車行經的浪漫公路為將軍區濱海公路。

觀旅局長郭貞慧表示，除了景點，劇組也把台南美食入劇，如莫奶奶冰店即麻豆區百年老店「龍泉冰店」，招牌剉冰加麵茶的新奇口味是遊客必嘗；南部獨有的白糖粿，再搭配一杯清涼的冬瓜茶，即成為子維和小雨萱在安平走逛必點的街頭小食；鍋燒意麵雖然全台都有，位於南區有30年歷史的「閒情茗品屋」仍保留傳統木架鋁鍋為盛裝容器，讓1998年更真實呈現。

「想見你戲劇景點導覽地圖」即日起可在新營區公所、柳營區公所、將軍區公所、麻豆區公所、善化區公所、左鎮區公所、安平區公所、中西區公所、南區區公所、歸仁區公所、關廟區公所、新營火車站旅遊服務中心、德元埤旅遊服務中心、台南火車站旅遊服務中心、台南航空站旅遊服務中心、原合同廳舍旅遊服務中心、高鐵台南站旅遊服務中心、台南左鎮化石園區旅遊服務中心，提供民眾免費索取。