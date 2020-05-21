台南學甲八旬耆老愛心不落人後 捐助救護車回饋地方

台南市學甲區82歲耆老郭善夫，繼3年前捐贈自動心肺復甦機後，今天再捐贈總價值260萬元救護車和救護器材和設備給學甲消防分隊，由消防局長李明峯代表接受。

郭善夫為在學甲在地士紳，長期關懷地方公益、熱心參與，為善回饋地方更是不落人後，2018年捐贈學甲分隊自動心肺復甦機1台及靜脈輸液器械包共1000組，強化消防局救護人員執行到院前心肺復甦、高級救命術及注射，大幅提高病患急救成功率。

郭善夫說，他得知學甲消防分隊救護車已逾年限，出勤頻繁急需汰換後，捐贈救護車，配備高級救命器材，希望由訓練有素專業救護人員之手，來執行精良緊急醫療救護工作，能夠搶救更多的生命。

台南市消防局長李明峯說，相信有了這輛全方位配備完善的救護車加入，將讓學甲地區的市民朋友獲得更多保障，並期待能更加喚醒民眾的安全意識，以降低各種災害或不幸的事件發生。