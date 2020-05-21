計程車隊幫忙送餐！台南防疫成立「便當大隊」

新冠肺炎疫情影響民眾外出用餐意願，台南市經發局建置「台南便當大隊線上點餐平台」，媒合餐廳業者、計程車隊及工業區廠協會、工廠及各公司行號，台南市長黃偉哲說，透過便當訂餐、製作及送餐一條龍服務，不僅方便工廠、企業訂餐，也能增加餐廳業者銷售管道，系統即日起上線。

黃偉哲指出，線上點餐系統已有14家餐廳業者加入，初期鎖定餐廳附近的工業區廠商為主要客群，訂餐服務則媒合計程車隊協助送餐，單筆訂購1500元以上，單趟在5公里內可享有免運費服務，5公里以外採計程車費率計算，感謝和順工業區及樹谷園區廠商今天就訂購1千多個便當，除了增進餐廳業者商機之外，同時能提升計程車運量。

經發局長陳凱凌表示，疫情重挫餐飲市場，為了減緩疫情衝擊，餐廳業者紛紛推出外送便當服務，將店內招牌菜加到便當中，經發局協助商圈及店家做好防疫措施，更推動計程車隊與台南商圈餐廳業者異業合作，包括和盟電子商務建置「台南便當大隊」訂餐外送服務平台以及大都會衛星車隊協助送餐，未來將持續媒合工業區廠商及餐廳業者陸續推出其他外送服務。

目前14家餐廳包括北區榮星川菜餐廳、木盆輕食館安平門市、安平區masiada韓式料理、台南大員皇冠假日酒店、安平區福樓小館、安平區老廣粵花雕創意坊、南科贊美酒店、善化區椰堤簡餐、善化區大成庭園餐飲、善化區泰味食足、安平貴記美食文化館、度小月旗艦店、阿霞飯店、錦霞樓。

經發局表示，訂餐系統將視執行情形逐步擴大服務範圍，歡迎有意願的餐廳業者加入「台南便當大隊」線上點餐服務，消費者可搜尋Line ID：@356wbuae加入訂餐服務。