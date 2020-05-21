台南科學儀器智慧稽查建功 裁罰358萬元入袋

台南市環保局在21處主要工業區、工業聚落布建900台空氣品質微型感測器，監測PM2.5、VOC等區域性數據變化，掌握空氣品質狀況，今年已查獲22件違反空汙法的案件，共裁處358萬4千元，智慧稽查展現效益。

市長黃偉哲表示，臺南市布建的900台空氣品質微型感測器，因為體積小、數量多及準確性高，可彌補空氣盒子未能校正致數值準確性低的缺點。為使空氣品質資訊公開化，這些微型感測器的檢測資訊都會在環保署空氣網揭露；民眾可上網查詢環保署空氣網（網址:https://wot.epa.gov.tw/），大家一起監督居住區域空氣品質。

環保局長謝世傑說，透過空氣品質微型感測器，可縮小汙染源可疑範圍，進而鎖定高汙染潛勢工廠及工地，今年空品不良期間已查獲22件件違反空汙法的案件，依法裁處358萬餘元。目前並增設高解析監視攝影機，可即時監控露天燃燒或逸散汙染源等粒狀物逸散情形，讓汙染行為無所遁形。

環保局強調，利用空氣品質微感器等科技利器進行智慧稽查已是趨勢，未來將持續運用及建立各式科技執法模式，請業者應加強自主管理及落實各項空氣污染防制措施。