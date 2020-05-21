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全國最大曾文水庫 一群人以船為家24小時不停工清淤泥

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南曾文水庫在枯水期以抽泥船抽取庫底爛泥。圖／南水局提供
台南曾文水庫在枯水期以抽泥船抽取庫底爛泥。圖／南水局提供

南部今年降雨偏少，枯旱期正是水庫清淤的好時機，台南曾文水庫除了上游河道陸挖、疏浚之外，水利署南區水資源局也在水中同步進行抽泥與抓泥等作業，工作人員採輪班制，24小時不停抽泥，以船為工寮的概念，備有食物也有舢舨隨時上岸補給，雖然是全自動機械化作業但工程人員必須時刻盯著機器操作，默默 鎮為水庫延長壽命而努力。

曾文水庫在庫面清淤是採用抽泥和抓泥雙管齊下，今年抽泥技術有提升，濃度可達40%，比之前多了6成的效能，南水局副局長鄒漢貴說「濃度高代表砂含量高浪費水少」，抽泥從101年展開後已進入到第三階段，包商技術更精進，能達到清淤目的，也可兼具節水效果，若乾旱嚴重，抽泥濃度高就可以省下更多水資源。

曾文水庫庫面上全年可看到有兩部抽泥船與抓泥船，在淹沒區作業，抓泥船是在攔木索之外，利用枯旱期在淺水區作業，再由每次可承載12公噸的拖泥船，拖航至碼頭，運到暫置場，抽泥船主要抽取庫底沈砂，抽出後放在曾文溪河床暫置場，在颱風雨季來時，再排入溪中還砂於海岸。

抽泥與抓泥同步進行，單日最高可運除2萬公噸；一年清除目標是300萬立方公尺，到今年5月20 日已達到120萬立方公尺。鄒漢貴說，雖然水庫抽泥抓泥是全年度可以做，「枯旱期進行清淤效率更好」，像高屏溪也要趁著乾旱水位降低，以怪手用陸挖方式將砂石挖出，才能夠讓更多川流水被利用。

另今年因取水塔攔汙柵前庭有淤高現象，也靠潛水夫進入維修，潛水夫工作危險難度又高，每次進入工作後都要待在減壓船幾小時，靠著潛水人員的辛苦工作4、5個月，淤高已從176公尺往下清理到166公尺，讓進水斷面增加可確保水庫操作的安全。

台南曾文水庫在枯水期加緊清除水庫淤泥。圖／南水局提供
台南曾文水庫在枯水期加緊清除水庫淤泥。圖／南水局提供
台南曾文水庫在枯水期加緊清除水庫淤泥。圖／南水局提供
台南曾文水庫在枯水期加緊清除水庫淤泥。圖／南水局提供
台南曾文水庫在枯水期以抓泥船清除水庫淤積。圖／南水局提供
台南曾文水庫在枯水期以抓泥船清除水庫淤積。圖／南水局提供
台南曾文水庫在枯水期以抓泥船清除水庫淤積。圖／南水局提供
台南曾文水庫在枯水期以抓泥船清除水庫淤積。圖／南水局提供
台南曾文水庫在枯水期以抓泥船清除水庫淤積。圖／南水局提供
台南曾文水庫在枯水期以抓泥船清除水庫淤積。圖／南水局提供

水庫 水資源

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