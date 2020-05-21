這所小學生太強了 研發「官甜一號」小黃瓜拚日本品種

小黃瓜是台南市官田地區在地特產之一，官田國小結合食農教育，在食農老師鄭興陸指導下，以他專業與無毒小黃瓜溫室的栽培經驗，教導學生進行「官甜1號」小黃瓜育種，教導學生新品種培育概念，克服抗病及產量的問題。校長王全興表示，在育種之前校方先安排學生閱讀小黃瓜文獻及報導，同時結合和食農老師專業實務經驗的對話，以專題方式進行探究，親自體驗不同的栽培和管理方式。

鄭興陸表示，目前小黃瓜品種大多數都由日本進口進來的，他指導學生研發「官甜1號」的小黃瓜品種，希望能夠符合「抗病菌好」、「產量高」及「方便種植」這三個特色，相信不會輸給日本品種，也期待這品種可以在官田區，甚至在別的地方都喜歡這一個品種及栽種。

校長王全興表示，食農老師指導學生育種的「官甜1號」新品種小黃瓜，主要是瓜形漂亮，產量也很好，能夠「抗露菌病、白粉病」，過程當中學生要自己構想、創新，以自然科學專題探究方式，解決栽種過程中會遭遇的問題，相當具有意義。

學生朱廷峰表示，在食農老師指導下進行授粉，親自進行新品種的育種，過程中有一些緊張，手還稍微顫抖，但輕輕撥開花瓣，先尋找公株，再放在柱頭上沾兩下，便大功告成。

學生李家緯也說，一次授粉雖然只花幾分鐘時間，但「官甜1號」小黃瓜專題研究團隊，整整花了4個月時間，進行探究和數種小黃瓜品種栽種如何授粉等等，每天下課幾乎就往溫網室跑，早已經成為在校園中最常去的地方。