斜槓人生／身兼多職 裝潢師傅樂過多元人生

40歲的吳宗衛從事裝潢是木造師傅，但環保意識抬頭加上木材價格漸漲，讓他開始利用空閒之餘充實汽車配件知識，並幫車友裝設音響、車燈等，漸漸做出好口碑，老顧客遍布全台，也協助太太經營早餐店，有多重身分、職業的他，樂在充實的斜槓人生。

吳宗衛的父親是木工師傅，所以他自幼跟在父親身邊，也讓他喜歡上動手修、拆卸東西，舉凡家裡的椅子、電扇、電鍋等家具，只要壞掉他就會拆解開，並了解其原理，才甘願修好。

他說，雖然求學期間專業是文科，但高中還沒畢業就跟著父親學藝四處做裝潢，長大後就接下父親衣缽；不過漸漸木材原料取得不易，價格翻倍漲5、6倍，所以10年前開始想想自己能做什麼。

因為喜歡機械、平時涉獵不少汽車知識，也聽聞車友抱怨有坊間汽車配件裝修差，讓他開始走訪各地請教車行師傅，花5年多時間補強技術，才慢慢接案幫車友組裝音響、測速器或車燈等。

沒想以往喜歡參加車聚、以車會友的吳宗衛，現在成為車友之間品質保證的配件裝修師傅，不少人遠道而來，客人從北部宜蘭、台北到南部高雄、屏東，甚至花蓮就是要指名他幫忙。

他表示，當初沒多想太多，只是單純愛車、想幫大家解決問題，越做越有興趣，客人也都變成朋友，彼此定期聚會交流最新車訊、教學相長。而他的太太熱愛美食，也在他鼓勵支持下，經營早餐店。

被問到這是不是就是所謂斜槓人生？吳宗衛笑著說，他認為是不是斜槓他不知道，但他過著充實多元的人生，他鼓勵大家斜槓並非為了賺錢而賺錢，是找到自己熱中並投入的事情，才不會累也覺得每天都有意義。